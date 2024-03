Niegan que Bruno Mars tenga una deuda millonaria con un casino

En 2016, Bruno Mars comenzó una residencia en el MGM Resorts International de Las Vegas. Sin embargo, aunque sus actuaciones han sido un éxito, un reportaje reciente citaba varias fuentes cercanas del hotel que afirmaban que el cantante tenía una enorme deuda de juego por su afición al póquer.

"Le debe muchos millones a MGM", decía una fuente que trabaja en el hotel al medio Complex, mientras que otra señalaba que la cifra a pagar por parte del autor de éxitos como The Lazy Song, 24K Magic o Just The Way You Are era de 50 millones de dólares, por lo que "[MGM] es básicamente su dueño" y que en estos momentos seguía trabajando para pagar dicha deuda.

Sin embargo, según ha podido saber el portal de noticias TMZ a través de un representante del complejo hotelero, el cantante y productor hawaiano de 38 años no debe absolutamente nada en deudas de juego a MGM Resorts.

Según explica dicho portavoz, el artista no solo no tiene ninguna deuda de juego de 50 millones en sus cuentas, sino que desde MGM quieren salir en su defensa y han afirmado que están muy entusiasmados de poder seguir colaborando con él, algo que no harían con quien tuviese tales números con ellos.

"Estamos muy orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más importantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta [los recientes] el nuevo salón Pinky Ring en el Bellagio, la marca de entretenimiento que supone Bruno atrae visitantes de todos los rincones", ha dicho.

"La asociación de MGM y Bruno es de larga duración y está basada en el respeto mutuo. Cualquier especulación que diga lo contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos, estamos encantados de seguir creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes", ha finalizado.

Bruno Mars ya se sinceró hace años, en 2016, sobre su afición al póquer en el Carpool Karaoke del extinto programa del presentador James Corden, explicando que solía apostar al conocido juego de cartas para poder pagar el alquiler en Los Ángeles.