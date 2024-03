Las mejores frases para felicitar el Día del Padre 2024

Este martes 19 de marzo celebramos el Día del Padre o Día de San José, una fiesta que tiene un motivo religioso, pero que hoy en día sirve para felicitar a todas aquellas personas que son padres y tener un detalle especial con ellos. No obstante, no es un día festivo en España, ya que se trata de una festividad sustituible y serán las propias comunidades las que decidan si es festivo o no.

En su origen, este día sirve para rememorar José de Nazaret, esposo de María, madre de Jesús. Por ello, es un momento ideal para demostrar a nuestros seres queridos el cariño y la afectividad, tanto con regalos, como con dedicatorias. Aquí os ofrecemos un listado con frases populares, así como frases de autores célebres para este día.

Dedicatorias para el Día del Padre 2024