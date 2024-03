Ribera abre consulta sobre el interés en 300 nudos eléctricos para comprobar si existe la gran demanda que esgrimen las autonomías

El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto este lunes un proceso para conocer qué interés existe entre los productores y distribuidores de electricidad para tener acceso a hasta 300 nudos eléctricos repartidos por toda España. Una vez tenga esta información, podrá plantearse convocar concursos para acceder a ellos como punto de final desde una planta de generación o de partida hasta el consumidor final de esta electricidad y, de paso, comprobar si es cierta la gran demanda que los distintos gobiernos autonómicos aseguran que existe en su reclamación para que el Gobierno amplíe le red de distribución eléctrica para dar servicio a centros de datos y otras inversiones.

El lanzamiento de esta manifestación de interés, que estará abierta hasta el 12 de abril, es un segundo intento de adjudicar capacidades de acceso y distribución a la red eléctrica, después de uno primero en junio de 2022 que resultó fallido porque comunidades autónomas, asociaciones y promotores de nuevas instalaciones no mostraron interés en los nudos que se plantearon entonces. Según el Ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con el proceso que se abre ahora se pregunta por el interés que suscitarían otros nudos, más numerosos además. Una vez tenga los resultados, los nudos sobre los que se haya mostrado un mayor interés podrían ser sacados a concurso, siempre que superen los 100 MW de capacidad, que es algo que ocurre en la mayoría de los casos. De este modo, generadores o consumidores de electricidad accederán a la capacidad sobrante o adicional de subestaciones ya existentes, en las que podrán evacuar la electricidad desde el punto en que se genera o transformarse para ser distribuida al consumidor final.

Roces Gobierno-comunidades

El acceso a la red de transporte -del productor a la subestación- pero sobre todo de distribución -de la subestación al consumidor- es objeto de polémica en estos momentos ante la decisión del Ministerio de ampliar de forma puntual y extraordinaria la red de distribución solo a 64 proyectos concretos, que hizo que muchos gobiernos autonómicos -incluso los que habían sido más agraciados, como Andalucía, Galicia o la Comunitat Valenciana- se sintieran agraviados porque el Ministerio no tuvo en cuenta otros muchos más proyectos, para crear centros de datos o acoger sedes de todo tipo de empresas, para los que es necesario un suministro eléctrico que ahora no existen.

Aunque Ribera prometió tener en cuenta más necesidades para la planificación de la red entre 2027 y 2030, las comunidades reclaman que se les tenga en cuenta ya para 2026 y argumentan que poder garantizar el suministro eléctrico depende la implantación en sus territorios de empresas que generarían empleo y riqueza. También la Comunidad de Madrid es una de las más beligerantes en este asunto y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, denunció en su momento que la ampliación puntual y extraordinaria de la red eléctrica para 2026 solo incluyó un punto en Algete y dejó fuera otros 80 proyectos en la región.

De los 300 puntos de conexión eléctrica sobre los que el Ministerio ha abierto consulta este lunes figuran 29 en la Comunidad de Madrid, otros 29 en la Comunitat Valenciana, 49 en Andalucía u otros 24 en la Comunitat Valenciana.

En este escenario, otra de las consecuencias de preguntar por el interés que existe a tener acceso a tres centenares de nodos eléctricos es que la respuesta que ofrezcan productores y distribuidores permitirá a Ribera comprobar si es cierta esta demanda que esgrimen las comunidades para conectarse a la red eléctrica que reclaman ampliar la red eléctrica para dar respuesta. El Ministerio considera que un examen sobre el interés que suscitan puntos de conexión ya existentes y que, o bien han quedado en desuso o bien se han ampliado, permitirá también tener una imagen de la situación.

Para ello, las empresas participantes en la consulta -que deben estar identificadas porque no es aceptarán respuestas anónimas- especificar en cuál de los 300 nudos están interesados y pasar después a responder una serie de preguntas, como si son productores o distribuidores de electricidad, para qué tipo de instalación querrían el acceso y si cuentan ya con las declaraciones de impacto ambiental pertinentes.