La imagen de Sergio Peris-Mencheta en pleno tratamiento de quimioterapia: "Me veo y me impresiona"

Fue el pasado mes de enero cuando el actor Sergio Peris-Mencheta hizo público su cáncer y comunicaba en redes sociales que ya había comenzado con el tratamiento. "Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra", confesaba. Posteriormente, anunció que ya estaba "en el ecuador" de su segundo ciclo de quimioterapia, pero no ha sido hasta esta semana cuando se ha podido ver una imagen suya reciente.

Ha sido su amigo, Nicolás Entel, quien ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía junto al actor de Al salir de clase, que reside actualmente en EE UU, donde está con su mujer, la actriz Marta Solaz, y sus hijos, su principal apoyo en estos momentos.

"Amigazo que no baja los brazos", escribió el director argentino en la red social junto a la imagen en la que ambos se muestran sonrientes y Peris-Mencheta le toca la cabeza, en señal de complicidad.

Tras estas palabras de ánimo, Peris-Mencheta reaccionaba en sus redes sociales compartiendo la imagen y aportando una reflexión sobre la misma.

"Me veo en esta foto de hoy que colgó mi querido Nico Entel, y me veo la huella del presente. Y claro que me impresiona. Y aun así no me cambio por el Sergio de hace un año. De este estoy enamorado", se ha sincerado.

El actor, de 48 años, está a la espera de un trasplante de médula mientras recibe tratamiento en el hospital City Of Hope de California (EE UU). En una publicación reciente, Peris-Mencheta ha aclarado su situación médica y por qué no está siendo atendido en España. "Saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico", ha explicado.

Debido a este proceso le ha sido imposible "viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos", ha añadido. "En caso de haberme encontrado en España, sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española", ha recalcado el actor.