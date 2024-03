Unos 1.200 presos afectados en Cataluña por las protestas de funcionarios de cárceles

Unos 1.200 internos de cárceles catalanas están afectados este sábado en Cataluña por las protestas de funcionarios de cárceles, ya que no pueden salir de sus celdas por falta de personal durante las movilizaciones, aunque se ha levantado el bloqueo del viernes en la mayoría de centros.

Es la cifra que han dado en rueda de prensa la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales del departamento, Amand Calderó, tras el asesinato de una cocinera esta semana a manos de un preso de Mas d'Enric (Tarragona).

Estos presos no pueden salir de sus celdas y no pueden ver a sus familiares este fin de semana por el bloqueo del acceso a los centros penitenciarios de Jóvenes, de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona), y la femenina de Wad-Ras, en Barcelona.

En Quatre Camins no se han llegado a abrir las celdas este sábado; en Wad-Ras hay 100 mujeres que no puede salir de sus celdas desde el jueves por la noche; y en la de Jóvenes funcionan dos módulos pero otros dos no han podido abrir con normalidad.

No dimitir sino gestionar

Ubasart y Calderó han reiterado que no es momento de que nadie dimita en la Conselleria, como piden los funcionarios, sino de que todo el equipo funcione para gestionar la situación.

También han dicho que se está elaborando el informe sobre la muerte de la cocinera y sobre las mejoras que se pueden deducir sobre el suceso: "Si algo hay que cambiar, tendrá que cambiar, pero habrá que esperar a este expediente informativo".