La divertida anécdota de Marta López Álamo en los premios Ídolo: "Siempre me pasa algo"

Anoche se celebraron los Premios Ídolo, y Marta López Álamo no se los quiso perder. La modelo, junto a su marido, Kiko Matamoros, fue una de las invitadas al evento. Lo que nadie sabía es que durante su paso por la alfombra roja, Marta sufrió un pequeño percance.

Ahora, tras recuperarse de la resaca emocional, la influencer ha querido compartir con todos sus seguidores su divertida anécdota. Sin embargo, antes de desvelarlo, ha mostrado orgullosa su outfit, un traje diseñado por la firma Claro Couture. Marta llegó directamente desde Dubai a la capital española por lo que apenas tuvo tiempo para prepararse: "Ha sido aterrizar y plantarme el vestido, que quedaba ideal".

Pero lo que ella no se hubiera imaginado es que el traje también podría jugar en su contra. El diseño, hecho de transparencias y con una capucha, se convirtió en el centro de todas las miradas, pero eso no impidió que no le diera un susto a la modelo mientras posaba en el photocall.

Cuando menos se lo esperaba Marta, la capucha comenzó a deslizarse hacia atrás, poniendo en alerta a la modelo, que intentaba disimularlo de la mejor manera posible. Ahora la protagonista ha compartido el momento en el que se dio cuenta del pequeño error.

Como se puede ver en el vídeo, la andaluza abre los ojos sorprendida al darse cuenta intentando recolocar la capucha sin que ninguna foto pudiera verse afectada. "Soy una ídola porque soy así en los photocalls. Siempre me pasa algo", ha exclamado entre risas.