La "cita privada" a la que Kate Middleton se estaría dirigiendo cuando fue fotografiada en el coche con Guillermo

En plena polémica por su imagen familiar retocada, Kate Middleton fue pillada por los fotógrafos el pasado lunes saliendo del Castillo de Windsor en un coche junto a Guillermo. Se sabe dónde fue el heredero al trono, pero no donde se dirigía la princesa. Hasta ahora, cuando Marisa Martín Blázquez lo habría desvelado.

Desde que tuvo su último acto en diciembre no se había visto Kate Middleton en público, mucho menos desde que se sometió el 17 de enero a una operación abdominal de la que poco se sabe. Sin embargo, sí que fue fotografiada la pasada semana en el coche con su madre, y, este lunes, con su marido.

Los paparazzi capturaron la instantánea del hijo de Carlos III sin darse cuenta de que, a su lado, estaba su esposa. Él se dirigía a la abadía de Westminster, donde llegó sobre las 14.45 horas para asistir a un acto por el Día de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones que este año celebra su 75 aniversario. Y los medios británicos aseguraron que ella iba a una "cita privada".

Ha sido este jueves cuando Marisa Martín Blázquez ha informado en exclusiva en TardeAR sobre el destino de la princesa de Gales. "Kate Middleton se dirigió al Palacio de Kensington para acompañar y consolar a una muy buena amiga, y familia de la casa real británica, que es Lady Gabriella Windsor, hija de los príncipes de Kent", ha asegurado, en referencia a la viuda del recién fallecido Thomas Kingston.

Según esta información, el coche en el que ambos iban hizo parada en Kensington, donde dejó a la princesa. Y, después, llevó a Guillermo a Westminster.

Por tanto, sí se habría tratado de una "cita privada", pero relacionada con la familia real. Y es que, al día siguiente, el heredero al trono acudió al funeral de Thomas Kingston, hallado muerto el pasado 25 de febrero en la casa de sus padres a los 45 años, pero Kate Middleton no.

Ya que no pudo asistir, decidió visitar a Lady Gabriella Windsor a nivel privado, pues tenía una estrecha relación con el fallecido, ya que fue pareja de su hermana, Pippa Middleton.

Desde TardeAR han comentado que esta salida demuestra que la princesa de Gales no está tan mal de salud como muchos elucubran. "No quiere aparecer, pero sí tiene posibilidades de moverse, no está terriblemente mal postrada en una cama", ha sostenido Marisa Martín Blázquez.