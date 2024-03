Un hombre deberá indemnizar con 88.000 euros a su exmujer por sus 26 años de trabajo en el hogar

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado a un hombre a pagar a su exmujer la suma de 88.025,31 euros como compensación por el trabajo en el hogar durante los años que estuvieron casados, puesto que desde el momento en el que contrajeron matrimonio ella comenzó a dedicarse en exclusiva al cuidado de la hija y de la vivienda.

La sentencia detalla que el divorcio y el cese de la convivencia generó un "desequilibrio" para la esposa, quien durante los 26 años que estuvieron juntos no desarrolló ninguna "actividad laboral estable", dedicándose en su lugar a las labores domésticas. En cambio, su marido siguió trabajando y era el que llevaba el dinero a la casa.

La resolución establece que para tener derecho a esta pensión compensatoria, no basta con que haya una disparidad económica después del divorcio, sino que dicha desigualdad debe derivarse de la "pérdida de oportunidades" debido a la "dedicación a la familia o la colaboración con la actividad del otro cónyuge".

Así, la Audiencia Provincial considera que el regreso al mercado laboral de la esposa, a los 58 años y después de casi 30 años de dedicación al hogar, limita de forma considerable sus oportunidades profesionales. Por otro lado, señala que el esposo tiene capacidad económica suficiente para asumir esta indemnización.

Por su parte, el hombre alega que, tras la separación, la mujer se incorporó al mundo laboral "de inmediato", que la hija ya había cumplido la mayoría de edad y que no había ninguna situación de desigualdad. También indica que mientras convivían juntos tenían contratada a una empleada del hogar, un hecho que no se ha tenido en cuenta por no acreditarse con documentos.

Con todo, la suma de 88.000 euros no coincide con la cantidad fijada en una primera resolución dictada por un juez de familia, con la que la mujer recibiría 120.000 euros. La Audiencia ha reducido la cifra en un 26%, argumentando que ella también se beneficiaba de las tareas del hogar que realizaba.

Esta no es la primera sentencia que se da en este sentido, puesto que en 2023, también la Audiencia Provincial de Pontevedra ratificó una sentencia dictada en los autos de divorcio de una pareja según la cual el hombre debía indemnizar a su exmujer con la cantidad de 34.980,15 euros por el trabajo que ella realizó durante diferentes periodos en el hogar y cuidando a los hijos de ambos.