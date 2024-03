Estela Grande no pasará por la alfombra roja de los Premios Ídolo: "Considerarán que no cumplo los estándares necesarios"

Este jueves se celebra la tercera edición de los Ídolo, premios organizados por Dulceida que reconocen a los creadores de contenido. Y, como cada año, son muchos los usuarios que están pendientes de la gala, especialmente del photocall, para ver a sus estrellas favoritas de internet. Sin embargo, a quien no verán es a Estela Grande.

Con más de 408.000 y 170.000 seguidores en Instagram y TikTok, respectivamente, la modelo es una habitual de las redes sociales, especialmente desde que concursó en GH VIP 7. Aun así, parece que solo asistirá al evento, pero no a la alfombra roja.

"No estoy acreditada para entrar el photocall, por lo tanto, eso hace que te dé un poco de bajón", expresó en TikTok la expareja de Diego Matamoros. "Por supuesto que voy a acudir esta noche a los premios, porque yo voy a apoyar a mi sector. Pero el que no te dejen sacar tu máximo potencial, te desmotiva un poco".

No obstante, la joven aseguró que solo estaba contando la situación a sus seguidores, pero no era "ninguna crítica" a los galardones: "Supongo que tienen que hacer un filtro, como todos los años, y por X motivos considerarán que yo no cumplo los estándares suficientes o necesarios para pasar por photocall".

"Yo considero que tengo presencia suficiente en medios como para hacer un photocall, creo que mis looks siempre están a la altura", opinó Estela Grande. "Creo que me lo curro y creo que me lo merezco".

"El año pasado, sin hacer photocall, también salí en el top de las mejor vestidas de la noche", recordó la modelo. "De verdad que esto no es prepotencia ni nada de eso y espero que no se tome como tal. Simplemente, cuando hago un trabajo y lo hago bien, que se reconozca es guay".

"Tampoco estoy muy motivada, entonces no me veo superguay", declaró sobre su outfit. "Aunque no vaya a pasar por photocall, voy a hacer mi contenido, os lo voy a enseñar todo y por supuesto que voy a acudir a los premios. Porque esta noche no deja de ser un reconocimiento a todo nuestro trabajo y yo quiero apoyarlo".