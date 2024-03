Feijóo augura que la amnistía "no pasará el filtro de la calle" ni de Europa y las elecciones catalanas marcarán el final de la legislatura

El líder del Partido Popular ha hecho un repaso de las que cree que serán las consecuencias que traerá la ley de amnistía que se ha aprobado este jueves en el Congreso. Para empezar, Alberto Núñez Feijóo ha advertido al Gobierno de que su "primera ley importante de la legislatura y probablemente la última" no pasará los filtros de la calle, ni del Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— ni de la justicia ni de las instituciones que la tienen que evaluar. Aun así, si falla en su pronóstico, augura que la ley tendrá efectos negativos tanto para los españoles como para el propio Pedro Sánchez al que sus socios catalanes "abandonarán" una vez logren la medida de gracia. "Las elecciones catalanas [12 de mayo] marcarán el inicio del final de este Gobierno; cuando Sánchez deje de serles útiles, le dejarán caer".

En este punto se ha dirigido a Junts, uno de los impulsores de la norma ya que su líder Carles Puigdemont se beneficiará de ella. Feijóo ha felicitado, en tono irónico, a los independentistas por haberse "topado con un presidente impúdico para lograr su impunidad". También por haber "completado su obra" al "someter al PSOE" y a su vez "retratar a sus socios". No obstante, les ha dejado caer que quizá ERC y el PSOE en Cataluña hayan adelantado las elecciones que estaban previstas para 2025 con el objetivo "engañarles para que la amnistía no llegue a tiempo".

Más allá de esta reflexión, Feijóo ha centrado su discurso en los cambios de opinión del PSOE con respecto a la amnistía que, según el popular, denotan "la debilidad" de Sánchez y obliga "al PSOE a rendirse en su elección" y a aguantar una "losa" de por vida. "Primero no iba a haber amnistía, después no se iba a amnistiar el terrorismo, luego se iba a amnistiar el terrorismo, pero solo un poquito. tampoco se iba a amnistiar la alta traición. Y finalmente el terrorismo, la malversación, la corrupción y la alta traición", ha relatado el líder del PP para concluir que el PSOE ha "acatado todo" lo que le han exigido los independentistas.

Para el PP la ley se ha aprobado este jueves porque "es la única forma que tuvo Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno y es la única forma que tiene de seguir en el Gobierno". Por este motivo, el popular rechaza todas las explicaciones que ha dado el Ejecutivo para sacar adelante la norma, entre otras, que va a suponer una reconciliación tras años de tensión política en Cataluña. "No nos vengan con convivencia porque están aplastando los derechos de las mayorías, no nos vengan con justicia porque quieren sortearla, con democracia porque están liquidando la separación de poderes y no se atrevan a vendernos la reconciliación porque esta ley divide a España y a Cataluña en dos", asegura Feijóo.

Habrá ampliación.