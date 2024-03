Puigdemont pone el ojo en las elecciones catalanas: ¿Puede presentarse? ¿Podría ser investido 'president'?

Todas las miradas están puestas en Carles Puigdemont después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocara este miércoles elecciones anticipadas en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Nadie duda de que el expresident fugado de la justicia española será uno de los grandes protagonistas de la batalla electoral que se avecina en primavera, pero, en plena tramitación de la ley de amnistía, son muchos los interrogantes en torno a su situación legal y sus posibilidades de volver al Palau de la Generalitat.

El líder de Junts está analizando con su partido y con su equipo de abogados todos los escenarios posibles y este jueves ha asegurado que se pronunciará "más adelante, probablemente la semana que viene" acerca de si se presentará o no como candidato de su formación.

"Desde el punto de vista penal no hay ningún problema para que se presente a las elecciones porque no hay ninguna inhabilitación que se le haya impuesto ni cautelarmente ni por sentencia firme, como sí pesa sobre algunos condenados por el procés y, por lo tanto, no hay inconveniente para que pueda ostentar cargos públicos", afirma el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

"Estar buscado por la justicia no te impide presentarte a las elecciones, incluso alguien que esté en prisión preventiva sin condena en firme puede concurrir a unos comicios. Puigdemont no podría presentarse si hubiera una condena, pero es evidente que no va a estar condenado antes de las elecciones catalanas", coincide el juez Miguel Ángel García, que también es presidente de Junta Electoral de Zona.

"Ahora bien, el problema es la legislación electoral y cómo se interprete", añade González Vega, quien recuerda que el Tribunal Constitucional "ya declaró inconstitucionales algunos preceptos de la ley catalana" y acabó bloqueando en 2018 la investidura a distancia de Puigdemont porque "entendió que era necesaria su presencia física en Barcelona". Sí pudo, en cambio, obtener su acta como diputado en el Parlament desde su 'exilio' en Waterloo: "Existe un precedente en el que llegó a ostentar el cargo de diputado a pesar de estar fuera de Cataluña y cabría pensar que es posible de nuevo, salvo que exista alguna interpretación por parte del Tribunal Supremo".

Joan Ricart, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), incide además en que el propio reglamento del Parlament impide que un presidente pueda ser investido a distancia: "Cuando en 2018 se escogió al president Quim Torra ya se vio que el Parlament no estaba muy por la labor de hacer una investidura telemática; entre otras cosas, porque el reglamento del Parlament, aunque no explícitamente, deja entrever que aquel que expone su programa tiene que defenderlo delante de la cámara".

Y recuerda que "los juristas del Parlament ya dijeron en aquella ocasión que Puigdemont tenía que estar presente para defender su candidatura", por lo que no contempla que pueda repetirse aquel intento frustrado de investidura a distancia: "Para que se produjera una investidura telemática tendría que haber una interpretación muy laxa del reglamento por parte de los miembros de la Mesa del Parlament, que se eligen de forma proporcional al resultado electoral, y no van a aceptarlo".

El objetivo de Puigdemont es regresar a Cataluña

No obstante, el propio Puigdemont ya ha dicho que espera estar presente en el debate de investidura en el Parlament, previsto para el próximo mes de junio, porque confía en que la ley de amnistía esté entonces plenamente vigente en España y no existan impedimentos legales para su regreso a Cataluña.

Lo cierto es que los plazos son muy parejos, pero en principio se prevé que la medida de gracia al procés esté aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio; y el margen para constituir el Parlament tras las elecciones catalanas se puede extender hasta el 10 de junio, fecha a partir de la cual habría que añadir otros diez días hábiles para celebrar la primera sesión de investidura (25 de junio).

Incluso si Puigdemont no fuera amnistiado antes de esa fecha, podría agarrarse a una segunda sesión de investidura. "Después de la primera votación hay un plazo de dos meses para una segunda votación de investidura y en esos dos meses se pueden presentar cinco candidatos más. Nos iríamos a finales de julio o principios de agosto", dice Ricart.

"Los cálculos de Puigdemont son que ya sería posible regresar para el debate de investidura porque una vez entra en vigor la ley de amnistía deja sin efecto de forma automática las órdenes de detención y requisitorias contra él", asegura el magistrado González Vega. Sin embargo, subraya que son los tribunales quienes tendrán que aplicar la ley de amnistía caso por caso y su materialización podría no ser tan rápida como espera el líder de Junts: "Los jueces son los que tienen que aplicar la ley y los tribunales competentes pueden pedir cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad". En el caso concreto de Puigdemont, es el Supremo quien tendrá que aplicar la norma.

Si es procesado por terrorismo sería inhabilitado

Aunque Puigdemont podrá concurrir sin problemas a las elecciones catalanas e, incluso, podría ser investido president, todo cambiaría si prospera la investigación por terrorismo contra él que está en manos del Supremo. "Puigdemont todavía no está procesado, pero si finalmente lo estuviera, quedaría inhabilitado en aplicación de la ley y no sería posible que se presentara al cargo de diputado, como le pasó en su momento a los procesados por rebelión", dice el portavoz de JJpD.

"Si es procesado por terrorismo, el juez instructor tendría que emitir nuevas órdenes de detención contra Puigdemont para que fuera entregado a España y en este caso serían automáticas porque ya no aplicaría el principio de doble tipificación como ocurre con la sedición", explica.

Precisamente para neutralizar esa posibilidad, Junts ha registrado en el Congreso una enmienda al decreto 'omnibus' del Gobierno para reformar la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) y que se pueda mantener un cargo público cuando se dicte auto de procesamiento firme por terrorismo que implique ingreso en prisión.