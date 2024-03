Carlo Constanzia explota contra su exnovia Jeimi: "Recuperaré mis cosas; si no es por la vía normal, será por la vía legal"

Carlo Constanzia le declara la guerra a su exnovia Jeimi. Según publica Informalia, el hijo de Mar Flores quiere recuperar las pertenencias que dejó en la casa que compartía con la joven. Objetos personales que, según el actor italiano, esta no quiere devolverle. "Ya los recuperaré, si no es por la vía normal, será por la vía legal", habría declarado Constanzia según publica el portal web.

Estas palabras de la pareja de Alejandra Rubio llegan unos días después de que Jeimi asegurase en TardeAR que Constanzia se había presentado en el domicilio de muy malas maneras. "Me levanté con llamadas en número oculto, me escribió uno de sus amigos para decirme que él quería cosas que estaban aquí. Le dije que aquí quedaban cuatro camisetas y los muebles y que, por favor, no quería saber nada más", explicó la joven.

"Se presentó aquí en mi casa y empezamos a discutir. Él abajo y yo arriba. Estaba fuera de sí, se estaban gritando a los cuatro vientos cosas muy feas, hacia mí y mi familia", aseguró.

Tras estas declaraciones, la hija de Terelu Campos no dudó en defender a su actual pareja la semana pasada. "No voy a permitir que se deje a Carlo como una persona agresiva, que monta pollos, y que él es culpable de todo esto porque ha ido y le ha gritado e increpado", expresó.