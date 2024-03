Steisy revela el motivo por el Pablo no aparece en las fotografías de su embarazo: "Nunca tiene ganas"

Para Steisy el embarazo está siendo una época mágica en su vida. La que fuera concursante de Supervivientes no puede estar más contenta con su maternidad y, por ello, no es de extrañar que haya querido hacer cómplice de ello a todos sus seguidores. Así, a través de una gran cantidad de fotografías y videos, la joven ha mostrado cómo está viviendo cada día.

Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado por desapercibido entre sus seguidores. Y es que el padre de su bebé, Pablo, no aparece en ninguno de los reportajes que ha publicado en su cuenta de Instagram. Ante su ausencia, no son pocos los comentarios que han preguntado por él llegado incluso a insultar a la futura madre.

Por ello, Steisy ha tenido que explicar el motivo por el que no aparece para intentar acallar a todos los haters. Y es que, aunque no se podría encontrar mejor, lo cierto es que sigue sintiendo una gran presión para que todo sea perfecto.

Así, aunque lo que quiere es tener un recuerdo de todo el proceso, también es consciente de que en redes no todo puede ir como a ella le gustaría. De este modo, mientras que sus seguidoras más fueles no dudan en destacar lo "guapa" que está, también hay quien quisiera que Pablo estuviera más presente: "Me encantaría ver a Pablo junto a ti en una de esas fotos".

Ahora, cansada de todos estos mensajes, la que fuera tronista de MYHYV ha dado una explicación al respecto: "En ningún momento lo saco de la foto para excluirlo, es más he intentado por todos los medios que se haga una foto conmigo para después enseñársela a Athenea. Él nunca tiene ganas, o lo que sea, no él gusta hacerse fotos y yo no puedo obligarlo".

Steisy ha explicado por qué no sale Pablo en las fotos. steisy_patricia / INSTAGRAM

Por eso, ha sido directa y aunque destaca que "no tiene importancia" y que para ella no era "un debate", lo cierto es que ella no es "una egocéntrica del embarazo ni nada parecido". "A mí me hace ilusión tener fotos embarazadas y querré capturar todas las cosas de Athenea, pero por un motivo más profundo que viene de mi infancia y que ahora no me apetece contar", ha finalizado.