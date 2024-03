Gijs Wilbrink, la nueva revelación de las letras neerlandesas: "Pensé en dejar la novela muchas veces, tardé ocho años en escribirla"

Gijs Wilbrink se ha convertido en uno de los fenómenos literarios más destacados de los últimos años en Países Bajos. Su primer libro, Las bestias, podría compararse con una especie de bebé trampa, ese que engaña a los padres para tener más porque piensan que todos los que vengan serán igual de buenos que él.

Y es que en el mundo editorial rara vez se presencia que un escritor debutante tenga tanto éxito con su ópera prima en tan poco tiempo. En apenas un año, la novela acumula 16 ediciones en Países Bajos. Ahora, llega a España de la mano de Bunker Books.

Wilbrink nació en 1984 en Doetinchem, un pequeño pueblo situado en la región neerlandesa de Achterhoek, en el este del país. Es en esa zona del mapa donde el escritor enmarca gran parte de la historia que relata en Las bestias. "Cuando me mudé a Utrecht para estudiar me di cuenta de que Achterhoek estaba considerada una región muy misteriosa, un lugar envuelto por un realismo mágico que he tratado de plasmar en la novela", cuenta a 20minutos.

El libro de Wilbrink tiene ecos de tensiones, misterios y crímenes que también retumban en As bestas, de Rodrigo Sorogoyen ("No la he visto, pero desde que he llegado a España no han parado de recomendármela") o El aire de un crimen, de Juan Benet, y está inspirada en el género estadounidense que, en el ámbito audiovisual, ha explotado a la perfección la serie True Detective. "Mientras lo escribía también leí mucho a Faulkner, quería trasladar este género a la tradición literaria de Europa".

Las bestias cuenta la historia de Tom Keller, un hombre bendecido con un talento innato para el motocross, uno de los deportes más populares de Achterhoek. Tom proviene de una familia rural perturbadora y arrastra varios traumas de una infancia injusta con la sensibilidad de un niño. Desde pequeño, tiene que hacer frente a la tradición cinegética, en ocasiones un tanto sádica, de su estirpe. Aunque Keller levita sobre todo el relato del libro, el peso narrativo lo llevan Isa —su hija— y Annie, la tía de esta.

"En el libro aparecen temáticas como el motocross, la caza furtiva… Unos temas, aparente o históricamente, más relacionados con los hombres. De esta manera, desde el principio quería destacar la figura de la mujer para que anulase esa concepción. Tom Keller marca el tempo del libro, está omnipotente en la historia, pero la voz la llevan las mujeres. De hecho, para ejecutar bien la idea que tenía en la cabeza y saber que iba por el buen camino las únicas personas que han leído la novela mientras la escribía han sido mujeres”, explica Wilbrink.

Una doble moralidad

Wilbrink recurre a la analepsis para contar la vida de Tom Keller y utiliza el presente para adentrarse en el personaje de Isa. Se trata de un recurso en el que también se apoya para ofrecer un contraste de moralidad. Isa se marcha a Utrech a estudiar renegando de sus orígenes, huyendo de un pasado carca que nunca deja de perseguirle.

Allí comienza a frecuentar ambientes punk en los que se abanderan causas como el feminismo y los derechos de los animales o se condena enérgicamente el racismo, la homofobia o el sexismo, aversiones muy presentes en el entorno en el que Isa creció.

Portada de 'Las bestias'. Bunker Books

"Todos estos temas funcionan muy bien como contraste a la vida de Isa. Además, quería recalcar que hace 20 años en esos ambientes ya tratábamos todos esos asuntos tan de actualidad hoy". Porque la descripción del ambiente punk que hace Willbrink en el libro no nace de la invención, sino de la experiencia. El escritor neerlandés es, en realidad, músico, y con su banda Straight Edge tocó en su juventud en multitud de locales okupas de Países Bajos y Alemania.

Así, Isa se empeña al principio de la novela en ocultar de dónde viene, tanto que incluso trata de disimular su acento. En este punto entran en juego los estereotipos, un aspecto que Wilbrink también ha querido destacar en Las bestias. "Los habitantes de Achterhoek son vistos en el resto de los Países Bajos como personas brutas y tontas, y están señaladas por su acento”. De hecho, es revelador que Achterhoek signifique en neerlandés, literalmente, "esquina trasera".

Isa, no obstante, no puede huir de su pasado, especialmente después de que su padre, Tom Keller, desaparezca. Esto la obligará a enfrentarse a dichos orígenes y a iniciar un recorrido en el que, poco a poco, irá reconciliándose con ellos.

Con su enorme éxito, Wilbrink ve recompensado el enorme esfuerzo que para él supuso escribir Las bestias, una novela que tardó 8 años en acabar y en la que llegó a dejar de creer. Fue su suegro quien le animó a rescatarla del cajón en el que tantas veces la guardó.

"Tuve muchos momentos en los que quería parar. El año 2018 fue el peor porque tuve una depresión bastante fuerte y ahí sí que creía que jamás iba a escribir el libro. Ese año, en verano, fuimos a pasar las vacaciones a Macedonia porque mi mujer es de allí. Mi suegro ama la poesía, durante las cenas sacaba el libro que estaba leyendo en ese momento y nos recitaba. Me uní a esta costumbre, pero en lugar de poesía, cada noche leía pasajes de lo que llevaba escrito de Las bestias. A mi suegro le encantaron. Fue él quien me motivó a seguir".