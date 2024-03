El emotivo y divertido discurso de Zoe Kravitz a su padre: "Tu relación con las camisas de rejilla es quizá la más larga que has tenido"

Lenny Kravitz está de enhorabuena. El cantante acaba de recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood gracias a sus años de trabajo. Por eso, no es de extrañar que a la inauguración no solo hayan acudido compañeros de trabajo y fans, sino que también haya sido arropado por su familia. Prueba de ello ha sido su hija, Zoë Kravitz, quien le ha dedicado unas bonitas palabras.

Como es habitual en la que fuera protagonista en The Batman, ha querido tirar de humor para destacar alguno de los momentos más divertidos de ambos juntos. Y es que, como así ha asegurado, lleva conociendo al actor "desde hace mucho tiempo": "Debo decir que ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida. Como eras tan joven cuando yo nací, en muchos sentidos, hemos crecido juntos".

"Hemos pasado por mucho. Hemos visto mucho. He visto mucho. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas. He visto la forma en que has permanecido igual de las formas más importantes. He visto la forma en que te presentas y cuidas a las personas que amas. He visto tu increíble dedicación a tu arte. Pero sobre todo, he visto a través de tus camisas", ha asegurado consiguiendo la complicidad de todos los espectadores.

Porque, según ella, si su padre "no enseña" los pezones, "no es una camisa". Por eso, aunque ha confesado que solía avergonzarla "cuando era pequeña" ahora valora la importancia de pasar tiempo juntos: "Tu relación con las camisas de rejilla es probablemente la más larga que has tenido, y funciona. Vosotros dos os hacéis mejores el uno al otro, y si no está roto, no lo arreglen. Eso superbonito".

Para Zoe, Lenny es un "padre que mola" y no solo por su manera de vestir sino porque todo lo que hace es "una expresión de amor" y por ello está segura de que sus abuelos estarían muy orgullosos de él: "Lo bueno de ti no es lo que la gente piensa que es bueno de ti. Tu radicalidad no proviene de tus gafas de sol, pantalones de cuero o camisas de rejilla, sino de tu verdadero amor por la vida".

Así, finalmente ha querido asegurar que su padre es "una estrella" y que, por ello, sus abuelos estarían "muy orgullosos" de todo lo que ha logrado: "Sé que el abuelo Sy y la abuela Roxie ya estaban muy orgullosos de lo que pudieron verte hacer y lograr, y sé que todavía observan asombrados el hombre y artista en el que te has convertido. Felicidades, eres una estrella".