Así es Crazy Day Factory, el 'outlet' de Amazon viral por sus precios de ganga: "Te llevas teles por 20 euros"

Son las nueve de la mañana de un miércoles cualquiera y al menos una treintena de personas ya hacen cola a las puertas de Crazy Day Factory (Parla, Madrid), el outlet de Amazon que ha dado la vuelta a las redes sociales por sus precios de ganga. La tienda no abrirá hasta dentro de una hora, pero todos los que están allí saben que, si no son los primeros en entrar, no conseguirán con los mejores chollos.

Muchos de ellos ya son todo unos expertos y saben que hoy todos los artículos cuestan tres euros. "Los miércoles está todo a 3 euros, los jueves a uno, los viernes a 20, los sábados a 15, los domingos a 10 y los lunes a 8", explica a 20minutos uno de los clientes que hacen cola. Crazy Day Factory ofrece oportunidad de comprar productos de Amazon que fueron devueltos por precios mas bajos: "Igual hay algo que está bien pero tiene una pieza un poco torcida y te lo llevas a buen precio", cuenta otro de los clientes deseoso de entrar.

Para otros, es la primera vez que se acercan a la tienda y lo hacen por curiosidad. "Es mi primera vez aquí, me enteré a través de las redes sociales. Quiero ver cual es la diferencia entre lo que cuentan y la realidad, puede ser una fantasía o un timo, pero es mejor quitar esa incógnita y quiero quitar la duda", explica Quique.

Sin embargo, los clientes de Crazy Day Factory saben que comprar aquí es "rentable". "Lo más barato que he comprado son cosas de decoración para la casa, lamparas, aparatos de cocina, cosas para la habitación y todo por unos tres euros", asegura una vecina de Parla que, siempre que puede se acerca a echar un vistazo, aunque asegura que suele hacerlo los miércoles y los jueves porque "los viernes hay cosas interesantes, pero hay mucha gente y cuando llegas se lo han llevado todo".

Por otra parte, los más fans de la marca cuentan que van alternando la tienda a la que acuden: "es mi primera vez aquí, pero he ido al de Leganés otras veces". Crazy Day Factory se ha expandido rápidamente en los dos últimos años y ya cuenta con establecimientos en Leganés (Madrid), Vallecas (Madrid), Usera (Madrid), Cuatro Caminos (Madrid), Sevilla, Valencia y Murcia.

A las diez en punto de la mañana, las puertas de la tienda abren y los clientes entran de forma ordenada, pero a paso ligero. Está prohibido correr, pero ninguno quiere quedarse con las manos vacías, aunque también tienen claro que no se puede ir buscando nada concreto. "Aquí no vienes a buscar nada, lo que pillas, pillas y ya está, por ejemplo el otro día me llevé una freidora de aire por 20 euros ", explica una de las últimas clientas en entrar.

Una vez dentro, la fila se dispersa y comienza el movimiento, en pocos minutos un centenar de personas revuelven la mercancía en busca del tesoro perfecto y llenan hasta arriba los carritos. El espacio se divide en varias partes: "Una zona de ropa de distintas marcas que tiene sus precios a parte, la zona de las cajas sorpresa que puedes comprar por 30, 50, 100, 150 euros sin saber lo que hay dentro, la de 'precio único' donde hay artículos con rebajas de hasta el 70% y los cajones donde están los productos del día por el precio que toque", cuenta la cajera de Crazy Day Factory a este medio.

"Al ser un outlet no hay devoluciones, por eso, los clientes tienen un espacio para probar los artículos y ver que funcionan antes de llevárselos", cuenta la chica antes de volver apresurada a cobrar, pues los clientes comienzan a formar una gran cola para pagar.

Uno de los primeros en terminar su compra es José, él se ha llevado una de las cajas sorpresa por 100 euros y revela orgulloso el contenido: "El otro día me lleve una tele de 20 pulgadas por 100 euros y hoy una caja con cinco relojes. Esta muy bien, se encuentran cosas. Los viernes y los sábados son al mejor día, te llevas teles por 20 euros".

Quién tampoco tarda en salir es Quique y no lo hace con las manos vacías, si bien antes contaba que no sabía si creer lo que le habían dicho sobre Crazy Day Factory, casi media hora después, sale contento y afirma que ha conseguido "un chándal y un pack brochas de pintura por tres euros". A este le siguen, Esteban y un poco más tarde Miguel y su mujer, a ellos también les han llamado la atención las brochas, aunque los segundos no han podido resistirse a llevarse también un juego de madera.

Entre el vaivén de gente que entra y sale, se ven bolsas llenas de ropa, tuberías, neumáticos, radios, material para manualidades... Un sinfín de objetos que muchos aseguran comprar "por jugar y para divertirse", pero sobre todo porque "igual en otros sitios cuesta 20 euros y aquí tres".

Otro de los elementos más atractivos que han encontrado los clientes esta mañana de miércoles es un rascador para gatos. María José y al rato Paqui y Charo portan la estructura en sus carritos y aseguran que "merece muchísimo la pena, en Amazon te cuesta muchísimo más". Por su parte Ruth muestra orgullosa unas fundas para los asientos del coche: "Estoy contenta, por tres euros están genial, voy corriendo a probarlas".

A medida que avanza la mañana el parking se va llenando y el flujo de clientes no para, la tienda cerrará a las 10 de la noche como cada día y, según la cajera, se prevé que siga habiendo el mismo movimiento hasta que tengan que echar de nuevo el cierre. Al día siguiente no abrirán al público por la tarde, los jueves permanecen cerrados desde las 14.00 horas para "reponer todo bien y tenerlo listo" para el viernes, uno de los días más intensos en Crazy Day Factory.

