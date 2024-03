Más Madrid registra una comisión para investigar en la Asamblea al novio de Ayuso

Este miércoles Más Madrid ha registrado en la Asamblea regional una comisión para investigar el presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y al hermano de la misma. La iniciativa contará con el apoyo del PSOE. Sin embargo, para ser aprobada necesita contar con el visto bueno de la Mesa, donde el PP tiene mayoría y tumbó ya en el pasado propuestas relacionadas con las comisiones por la compraventa de material sanitario durante la pandemia.

"Con toda la información que hay sobre este posible fraude fiscal, el PP no lo tire abajo y quiera seguir investigando, igual que lo hace en otras instituciones que aquí también decida que no haya corrupción vinculada a familiares de políticos", ha expresado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. La dirigente considera que la presidenta regional fue "beneficiaria directa" al vivir en un piso que se compró con el dinero de este posible fraude fiscal. "Es un escándalo mayúsculo. No se puede tener tanta codicia extrema en saber que has ganado dos millones de euros con comisiones de la compraventa de mascarillas en el peor momento de la pandemia y además con eso quieras defraudar Hacienda a 350.000 euros", ha manifestado Bergerot.

La comisión registrada por Más Madrid busca investigar las implicaciones políticas que hay tras la causa que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado en los juzgados de instrucción contra Alberto G. A., pareja sentimental de Díaz Ayuso. El escrito del Ministerio Público alude a la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas falsas. Además, también se incluye en la iniciativa los negocios que llevó a cabo el hermano de la presidenta con la compraventa de mascarillas durante la pandemia.

"Ahora mismo hay que preguntarle al señor Feijóo qué es lo que va a hacer. ¿Cuántos millones en fraudes y en comisiones hacen falta para que ponga orden? ¿Cuántos familiares de la señora Isabel Díaz Ayuso tienen que enriquecerse para que desde Génova le pidan explicaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid? Esperamos que haga algo, a no ser que tenga miedo de lo que el pueda pasar", ha remarcado.

Desde el Partido Socialista, Juan Lobato, ha afirmado que su formación apoyará que se inicie esta investigación en la Cámara de Vallecas. "Aquí nos hemos hinchado a registrar comisiones de investigación y ya sabemos cuál es la respuesta del Partido Popular, todo lo contrario a la transparencia y a la pluralidad. Esa opacidad va a tener como consecuencia el bloqueo de cualquier iniciativa", ha declaro. Lobato ha adelantado que van a solicitar documentación sobre el principal cliente de la pareja de Ayuso para revisar como se ha gestionado el dinero público que se empleó para comprar equipos sanitarios durante la pandemia. El dirigente también ha apuntado que este caso podría tratarse en la Comisión del Congreso de los Diputados.

Para que la comisión registrada prospere es necesario que la Mesa de la Asamblea apruebe la iniciativa. Sin embargo, el Partido Popular cuenta con mayoría en ese órgano, por lo que parece que no prosperará. Escenas similares se han producido en otras ocasiones con propuestas de una índole similar, como el caso de las comisiones del hermano de Ayuso. Por su parte, Vox ha decidido no entrar a valorar este tema por considerarlo un tema personal.