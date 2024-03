La publicación de Marta Riumbau que confirmaría que Diego Matamoros se ha marchado de la casa que compartían

La separación de Diego Matamoros y Marta Riumbau ha sido una de las noticias más destacadas. Tras el fin de su romance, ha comenzado un difícil proceso para dejar atrás la vida que habían formado juntos los dos influencers, especialmente teniendo en cuenta que ambos vivían juntos.

En un primer momento, el hijo de Kiko Matamoros aseguró que seguirían viviendo juntos, aunque las palabras de Marta demuestran que este se había mudado. Según ha informado Saúl Ortiz, la de Barcelona ya no podía seguir viviendo esta situación y, por ello, le había pedido que se marchase.

Unas palabras que parecen haber ganado más peso teniendo en cuenta la última publicación de Marta. Como así ha explicado la propia influencer, ahora ha vuelto a tener junto a ella a Milo, su perro. A través de su perfil de Instagram, ha mostrado una seríe de imágenes, junto a su hermano Héctor, posando con el animal: "Mirad quién ha vuelto por fin".

Ante la publicación, muchos seguidores han querido preguntarle por qué no estaba con ella anteriormente, pero ella no ha dado ningún tipo de declaración. Así, los rumores no dejan de aumentar al respecto de la posible mudanza del que fuera su novio.

Y es que, como así había asegurado, debido a los perros huskis de Diego, el pequeño bichón maltés no podía vivir con ellos. "Ha vuelto a su sitio", escribía una de sus seguidoras.