Tensión en Almería: la Policía Nacional carga contra los agricultores por bloquear el puerto y detiene a un manifestante

Las protestas en el sector agrícola no cesan y este martes varias ciudades han visto como los agricultores han salido a la calle para luchas por una mejora en las condiciones del sector. En Almería, la Policía Nacional se ha visto obligada a cargar contra algunos manifestantes por el bloqueo del puerto de la ciudad y han detenido a una persona. Mientras, en algunas carreteras también se han producido fuertes retenciones.

Los manifestantes reclaman por las importaciones sin control de productos agrarios procedentes de países extracomunitarios. Asimismo, también protestan por la existencia de lo que consideran competencia desleal y alegan que no hay generaciones que quieran ser agricultores, por lo que el campo se quedará sin mano de obra.

En esta misma jornada, también se han producido algunas caravanas derivadas de las protestas agrícolas-convocadas por COAG, Asaja y UPA- en la autovía A-7 desde Santa María del Águila en El Ejido sentido Murcia y desde la zona de El Alquián sentido Málaga, ambas hacia Almería.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), los avisos amarillos por congestión de tráfico se han prolongado desde el kilómetro 815 en el polígono ejidense de La Redonda hasta el kilómetro 786 correspondiente a la capital. Fuentes de la Subdelegación de Gobierno han indicado que no se han producido incidentes.

Desde poco después de las 10.00 horas, una abultada caravana de vehículos convocados por los manifestantes ha comenzado a circular a baja velocidad por la mencionada vía en dirección al puerto pesquero de la capital.

"Una cuestión de justicia"

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha señalado este martes que las peticiones de los agricultores son "una cuestión de justicia" y lo que piden es poner "negro sobre blanco" y firmar "algo concreto" para poder salir de las manifestaciones.

Así lo ha señalado al ser preguntada sobre este asunto antes de presidir la firma de un acuerdo marco de colaboración entre el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Coitand) y el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa).

Ha llamado a tener "un relato claro sobre lo que se va a hacer en el futuro para que puedan firmar y puedan salir de esas manifestaciones". En este sentido, ha apuntado que el sector y el Estado tienen reuniones "en estos días para poder firmar un acuerdo que les permita salir de las manifestaciones". "Yo creo que este es un punto importante que van a reivindicar, que se ponga por escrito", ha advertido.

La consejera ha apoyado al sector y ha recordado que desde Andalucía ya se había pedido la "flexibilización" de algunas medidas de la Política Agraria Común (PAC) teniendo en cuenta que se vive una sequía y que es "muy difícil" cumplirlas.

"Ellos están deseosos de no seguir con las manifestaciones. No es una cuestión que ellos quieran, pero quieren que se firme algo concreto y que se pida a Europa cada una de las actuaciones que se han pedido en muchísimas ocasiones y todavía no se ha cumplido", ha concluido.