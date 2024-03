El Gobierno exige "transparencia" a Ayuso tras la denuncia por fraude fiscal a su novio y plantea poder llamarla a declarar al Congreso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debe dar "explicaciones" urgentes y con la máxima "transparencia" después de que la Fiscalía haya denunciado a su novio, Alberto González Amador, por haber presuntamente defraudado más de 350.000 euros a Hacienda durante la pandemia. Así lo exigió este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que apenas unas horas después de que se conociera este procedimiento contra la pareja de Ayuso denunció que la dirigente madrileña haya sido "timorata" en sus explicaciones hasta el momento y deslizó la posibilidad de llamarla a declarar en la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia que se va a poner en marcha en el Congreso.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, Alegría aseguró que los dos delitos de fraude fiscal por los que la Fiscalía ha denunciado a González Amador son "muy graves", puesto que el empresario habría dejado de declarar en el impuesto de Sociedades un total de 155.000 euros en 2020 y otros 195.951,41 euros en 2021. "Es urgente y necesario que Ayuso dé las máximas explicaciones lo antes posible" habida cuenta de que, cuando se produjo este supuesto fraude fiscal, ya era pareja del denunciado, sostuvo la portavoz del Gobierno, que exigió a la presidenta madrileña "más transparencia y menos fruta".

Las declaraciones de Alegría se produjeron apenas unos minutos después de que Ayuso asegurase que la denuncia a su pareja "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid" y se presentase como víctima de una supuesta campaña de desprestigio que lleva "sufriendo desde hace cinco años". "Esta mañana la señora Ayuso ha dicho que no hay trama ni hay nada... cualquier dirigente del PP tiene que ser muy prudente a la hora de utilizar el término trama", ironizó la portavoz del Gobierno en respuesta, que recordó que el expresidente Mariano Rajoy también "decía que no existía una trama del PP sino contra el PP" cuando saltó el caso Gürtel.

"El PP no ha votado a favor de poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso, y siempre es positivo participar en los ejercicios de transparencia, así que si no votas a favor quizá es porque tienes algo que ocultar", señaló igualmente Alegría. Fue entonces cuando la portavoz aseguró que sería "importante, fundamental, que Ayuso diera las explicaciones oportunas en esa comisión de investigación en el Congreso", aunque no confirmó que el grupo parlamentario del PSOE en la Cámara Baja vaya a llamar a la presidenta madrileña para que declare en ese órgano.

Antes de las palabras de la portavoz del Gobierno, Ayuso había rechazado la existencia de "tramas" o "redes paralelas" en torno a la información que afecta a su pareja y acusó a la Moncloa de estar "intentando" atacarla y liderar la campaña contra ella. Según dijo la presidenta madrileña sin aportar ninguna prueba, tiene constancia que desde primera hora "se está llamando a las televisiones" desde el Ejecutivo central "pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad".