Este pasado domingo, Selena Gomez era uno de los platos fuertes del SXSW, un certamen musical y de conferencias que tiene lugar en Austin, en el estado de Texas. Allí, la actriz y cantante de 31 años ha reflexionado sobre cómo ha cambiado su perspectiva acerca de su propio documental sobre salud mental My Mind & Me, lanzado en 2022.

La protagonista de Solo asesinatos en el edifcio ha participado en un panel titulado Mindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Health ["El mindfulness supera la perfección: ser realista en la salud mental"] junto a su madre, Mandy Teefey-Cornett, cofundadora de la empresa Wondermind, un espacio seguro online para hablar de salud mental.

La moderadora de la mesa redonda, la activista de derechos humanos y LGTBI Jessica Stern, le preguntó en un momento dado si el lanzamiento de su documental para Apple TV+ cambió de alguna forma la manera en la que se percibía y trataba a sí misma, y Selena prefirió no sandarse con rodeos.

"Me pone enferma escuchar las cosas que decía al principio sobre mí. Me desanima", comenzó diciendo la estrella, que recordó que la película se rodó durante seis años. "Pero creo que cualquiera puede sentirse identificado con ese sentimiento", agregó.

Para Gomez, "es importante hablarse a una mismacon amabilidad", si bien no cree que ella "lo entendiese" así al comienzo de la cinta dirigida por Alek Keshishian, en la que repasó sus problemas de confianza e imagen corporal, que derivaron en los pensamientos suicidas que la llevaron a cancelar una gira y a un diagnóstico de trastorno bipolar. Asimismo, también ponía el foco en lo que signifcaba en su vida tratar con el lupus y el agotamiento permanente de vivir como una celebrity internacional.

La intérprete de temas como Lose you to love me o Come & Get It reveló que la gran inspiración el documental fue una conversación con su madre tras ver la película Inocencia interrumpida, ya que les dio pie a hablar sobre la industria del entretenimiento y cómo Gomez sentía que no "encajaba" en la misma.

Durante dicha conversación, la artista tuvo que reconocer que "no se puede obligar a nadie" a ser sincero consigo mismo sobre su salud mental y ni a que entre en tratamiento antes de estar listo para ello.

"Hubo muchas personas que se preocupaban por mí más de lo que yo misma lo hacía. De verdad que deseaban que hiciera ciertas cosas [sobre su salud mental] para las que no estaba preparada. Pero toqué fondo y fue el momento de hacerlo. Me llevó un par de intentos, pero me gusta pensar, y de hechoespero que así sea, que ahora estoy en una situación mucho mejor ahora", finalizó.