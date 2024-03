Feijóo insiste en que derogará la amnistía si llega a la Moncloa aunque admite que no tendría efectos prácticos en Puigdemont

Dos días antes de que la ley de amnistía llegue al Congreso para su aprobación, el líder de la oposición reitera su compromiso de derogarla si llega a la Moncloa. Claro que reconoce que no tendría apenas efectos prácticos. "Nuestro derecho penal es muy garantista y la retroactividad es un principio constitucional. Si alguien ha sido amnistiado no creo que quede invalidada su amnistía", ha señalado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Onda Cero.

En todo caso, Feijóo se ha mostrado aún más convencido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no va a validar el proyecto del Gobierno. "Quizá sea innecesario que un político la derogue", ya que primero recurrirá la ley que "va en contra de nuestros compromisos electorales, la igualdad de ciudadanos y la separación de poderes". En definitiva, un "bodrio jurídico" que el Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente este jueves.

El líder del PP refuerza su tesis con el informe preliminar de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo al que se considera una voz autorizada en lo que respecta al Estado de Derecho y la Justicia y al que el PP pidió ayuda hace un mes para que evaluara la norma. A raíz de ello, la Comisión elaboró un informe preliminar del que tanto el PSOE como el PP han sacado pecho por entender que les dan la razón.

Este miércoles, Feijóo ha insistido en ello y ha asegurado que "no les salió rana" al haber pedido la opinión no vinculante. "Nuestra obligación es ponerlo en conocimiento de órganos asesores lo que está pasando en nuestro país; ese informe no validada en ningún caso la amnistía; no es un informe sino un borrador de informe; y no informa sobre la ley porque no estaba redactado como ahora". Por todo ello, el popular ve probable que "el informe preliminar sería absolutamente distinto" si hubieran evaluado "el texto final" con el que el Gobierno y sus socios acuden esta semana a la Cámara Baja después de introducir cambios que tiene que ver con los delitos del terrorismo.

Al apoyo del órgano consultivo le suma también el de su familia política europea, que la semana pasada firmó por unanimidad una resolución en favor del estado de derecho. "No aceptamos ni entendemos que se puedan amnistiar en un estado miembro delitos de corrupción, terrorismo y traición", ha enfatizado en nombre del PP europeo en el que incluye a su candidata Ursula Von der Leyen a quien tuvo que exigir a puerta cerrada que apoye su lucha contra la amnistía si quiere el apoyo del PP español. La presidenta Isabel Díaz Ayuso también le pidió en público que dejara de "compadrear" con Pedro Sánchez.

Feijóo considera que el mensaje tuvo efecto en la alemana, ya que votó a favor del compromiso. "Von der Leten sigue con interés lo que hace el Gobierno y sus socios con la amnistía y una vez que se convierta en ley la obligación de la CE es ver si atenta contra los tratados europeos", ha concluido con respecto a la polémica ley.

También ha abordado una segunda polémica que sacude al PSOE, la del caso Koldo. En este sentido ha pedido reabrir el caso Delcy por el que poco después Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos. "Se debe reabrir el caso de las maletas venezolanas en el aeropuerto de Barajas porque es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas que todavía no sabemos qué contenían. Las personas de la trama fueron al aeropuerto de Barajas", ha señalado en la entrevista radiofónica.

Asimismo ha advertido de un "conflicto de intereses" si se demuestra que el presidente del Gobierno no se abstuvo en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el rescate de Air Europa: "Huele mal. Ese conflicto daría paso, según la ley, a un procedimiento administrativo y, en su caso, a otro judicial".