El conflicto en redes entre José Manuel Soto y Rosa Villacastín: "Cosas de esta España absurda, hace 40 años no hubiera pasado"

José Manuel Soto fue a buscar a Rosa Villacastín... pero no la encontró. A buscarla en redes, claro. Sin embargo, el artista se topó con que la periodista le tiene bloqueado.

Así lo hizo saber el propio cantante en su perfil de X, donde ha querido arrojar algo más de luz al desencuentro entre ambos, al menos, en redes sociales.

"Conozco a Rosa Villacastín hace 40 años, jamás he discutido con ella, aunque es evidente que tenemos opiniones distintas. Me ha entrevistado algunas veces y siempre me pareció una buena periodista", introduce el artista andaluz.

"Hoy la he buscado en esta red social y resulta que me ha bloqueado, no sé por qué, cosas de esta España tan absurda que estamos viviendo. Hace 40 años no hubiera pasado esto…", explica.

Se desconoce el conflicto entre ellos que ha llevado a la periodista a bloquear al artista, pero, en la red social, muchos apuntan a que las ideas políticas de ambos podrían estar detrás de dicha decisión.