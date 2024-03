El guardia civil condenado de La Manada propone pagar la indemnización a la víctima a razón de 10 euros al mes

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', condenado a 17 años de cárcel por violación y por robo con intimidación, tras sustraerle el móvil a la víctima, ha enviado una carta a la Audiencia de Navarra en la que se ofrece a empezar a pagar la indemnización a la víctima, a razón de 10 euros por mes, informa El Periódico de España.

Según la citada información, Guerrero, que cumple condena en la cárcel de Sevilla, ha enviado una carta manuscrita al tribunal de la Audiencia de Navarra en la que se declara insolvente, pero ofrece un "plan de pago" para cumplir con la responsabilidad civil.

El Tribunal Supremo elevó la indemnización a la víctima desde los 50.000 iniciales a los 100.000 euros por la "victimización secundaria" que sufrió la joven ante un caso tan mediático como el suyo. La sentencia señalaba que la víctima sintió un "gran desasosiego" al enterarse de que había vídeos y que cualquier persona la podía reconocer por la calle.

"Independientemente, (de que) conste en la causa auto de insolvencia, quiero ir satisfaciendo fraccionadamente la responsabilidad civil derivada del delito por el que fui ejecutoriamente condenado, proponiendo al tribunal sentenciador un plan de pago consistente en pagos mensuales de 10 euros, en la cuenta de consignación de la Sede Judicial, a los efectos de dar cumplimiento al artículo 126.1 del Código Penal", dice el guardia civil en su escrito, fechado el 9 de junio de 2022 pero que entró en la Audiencia de Navarra el pasado 8 de noviembre.

La carta continúa así: "Actualmente no puedo aportar más de lo que me encuentro satisfaciendo, al encontrarme privado de libertad, pero me comprometo a satisfacer completamente la responsabilidad civil. Y, si obtuviera ingresos, me comprometo a incrementar la cuantía mensual".