Marta López Álamo, sobre su trabajo de 'influencer': "¿Para qué voy a trabajar echando horas si lo gano en un 'story'?"

Pilar Vidal continúa invitando celebridades a Drama Queen, su pódcast en ABC, y la última de ellas ha sido Marta López Álamo, que no ha tenido reparos en hablar de su relación con Kiko Matamoros, su carrera de modelo o su trabajo en redes.

La joven de 27 años ha charlado con la periodista sobre múltiples temas, incluidas sus visitas a Dubái que le hicieron mudarse temporalmente allí con su pareja. Sin embargo, lo que defiende es que está intentando llevar su labor en las pasarelas a Nueva York, lo cual podría llevarla a residir allí.

Aun así, de momento su vida sigue ligada a España, aunque sigue trabajando internacionalmente. "Tengo una agencia madre, que está en Nueva York, y esa me emplaza a varias agencias del mundo. Estoy en España, en Londres, en Alemania, en Dubái...", enumera.

Además, compagina esto con su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400.000 seguidores y le reporta amplios beneficios, tal y como ella misma declara.

"¿Para qué voy a querer trabajar de becaria o en un banco o de consultora, echando las horas que echan los consultores, que mi admiración, si lo gano en un story? ¿Que es triste e injusto? Puede ser, pero al final el marketing mueve más, yo no lo pongo", defiende. "Al final esto es lo que demanda el consumidor. Y tenemos un trabajo muy agradecido".

La modelo también sostiene que, aunque laboralmente no lo necesita, sigue estudiando un Grado en Administración y Dirección de Empresas: "Yo tengo la carrera porque la quiero hacer, me gusta y quiero formarme, pero no tenía ninguna prisa por acabarla".

"Yo siempre he sido muy buscavidas, todo me lo hago yo. No se me caen los anillos por buscarme yo las cosas, buscarme yo la vida y no dependo de nadie", añade en su entrevista con Pilar Vidal.