Fuga de enfermeros en Madrid: unos 1.200 se trasladan cada año a otras regiones

Sobrecarga de trabajo, malas condiciones labores e inestabilidad: son algunas de las razones que alegan los enfermeros y enfermeras en la Comunidad de Madrid para buscar trabajo en otra región. Los profesionales sanitarios manifiestan que las condiciones del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) generan un desánimo entre la plantilla que provoca que cada año un elevado volumen de enfermeras decida marcharse a otras regiones. Para conservar a estos profesionales, el Gobierno regional prepara un borrador de propuesta para incrementar los complementos salariales y otra serie de medidas.

"Me planteo irme a Castilla-La Mancha por las condiciones que ofrece el servicio de salud público en comparación con el madrileño", manifiesta María García (nombre ficticio para preservar su identidad). Ella, al igual que otros enfermeros, se ha planteado migrar a otras regiones que ofrecen mejores incentivos: jornadas de 35 horas frente a las de 37,5 horas, contratos de larga duración frente a ofertas de 15 días o un mes y una diferencia salarial que ronda los 300 euros.

El número de enfermeros que se ha trasladado a otras provincias se ha incrementado tras la pandemia. Entre 2020 y 2023, unos 1.230 profesionales de media se trasladaron al año fuera de Madrid, según los registros que maneja el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. En comparación, durante 2017 y 2019 fueron 1.136 de media los que cambiaron de puesto de trabajo. Durante el año pasado, en el conjunto de España, unos 8.000 profesionales decidieron trasladarse a otras provincias o países en busca de mejoras laborales, según los datos del Consejo General de Enfermería.

Desde el colegio y el Sindicato de Enfermería (Satse) relacionan estos datos con la situación laboral de los profesionales: "Entendemos que puede ser debido a las condiciones de trabajo en nuestra región y a la sobrecarga sufrida y no compensada tras la crisis sanitaria". A la región también llegaron enfermeros procedentes de otras regiones. Sin embargo, su número no permite reponer el total de traslados: antes de la pandemia llegaban a Madrid de media al año 575 trabajadores y tras la Covid se sitúa en 552.

Los datos que aporta el Colegio de Enfermería deben ser contextualizados con el total de altas y bajas en los mismos periodos. Entre 2017 y 2019 ingresaron 3.408 y hubo un total de 2.853 bajas, sumando los traslados, defunciones y las jubilaciones. Para el periodo que va desde 2020 a 2023 hubo 3.408 altas y 2.647 bajas en total.

Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad de marzo de 2024, el Sermas cuenta en la actualidad con 21.363 enfermeros trabajando. Para el Colegio profesional sería necesario incrementar la plantilla en 10.000 trabajadores para "poder asegurar el cuidado del paciente con total garantía, dando respuesta a la demanda actual de cuidados y la necesaria continuidad asistencial, en todos los niveles", en un contexto donde la población es cada vez más longeva y las patologías tienden a cronificarse.

"En Madrid te llaman de un día para otro para cubrir una plaza vacante o un refuerzo donde puedes estar trabajando una semana o cuatro meses. La peor parte nos la llevamos los que tenemos contratos temporales", explica García. Uno de los principales problemas que resaltan estos profesionales es el funcionamiento de las bolsas de empleo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Los avisos para incorporarse a los puestos suelen hacerse con poco margen, de un día para otro, y si estás desempeñando un puesto en algún centro privado impide incorporarse de forma inmediata, dejando a los enfermeros dos posibilidades: rechazar la oferta pública y ser penalizado durante un año ocupando los puestos más bajos de la bolsa o renunciar a su puesto en la empresa privada y arriesgarse a que en el futuro no les vuelvan a contratar.

Además de esta situación, la sobrecarga de trabajo y la falta de personal que resaltan los trabajadores perjudica el correcto servicio asistencial. "Tengo compañeras que dicen que no les da tiempo a tomar las constantes a los pacientes en planta porque igual somos dos o tres enfermeras. Me parece peligroso que estemos en esta situación, ya que esta medición puede indicar si existe algún problema y esto no se está haciendo", alerta esta profesional.

Hacer más competitivos los salarios

Desde la Consejería de Sanidad, conscientes de la existencia de las discrepancias salariales entre regiones, en los complementos de noches y festivos plantean incrementar los sueldos. "Existe un borrador de propuesta para hacer más competitivos nuestros precios con respecto a la media de los del resto de comunidades autónomas", indican desde la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Sermas.

Otra de las cuestiones que más preocupa al personal es la sobrecarga de trabajo. Actualmente, la administración autonómica está analizando los resultados de las distintas encuestas de riesgo psicosocial que se realizan. Con estos datos, la administración autonómica espera extraer "conclusiones contrastadas" sobre la dimensión de esta problemática en el desempeño laboral de la plantilla de enfermería.

Sobre el funcionamiento de las bolsas de empleo, desde la Consejería consideran que eliminar la penalización por rechazar una oferta de empleo sin una de las justificaciones que recoge el Acuerdo de la Mesa Sectorial "implicaría una mayor dificultad para poder realizar esta cobertura". Además, resaltan que, en comparación con otros organismos de la Comunidad de Madrid, las bolsas del Sermas no suponen la expulsión definitiva: "Se pueden plantear mejoras, pero la bolsa actual es flexible, muy operativa y en absoluto abusiva en cuanto a penalizaciones".

En los últimos meses, la Consejería ha anunciado que ofrecerá contratos de tres años estables a los enfermeros para las vacantes que haya disponible y tendrán acceso también a esas ofertas públicas de empleo que serán bienales con los concursos de traslados en años alternos. También está en marcha un proceso de estabilización para reducir en 2024 la temporalidad hasta el 8% en el sector. Por otro lado, la administración espera incluir a finales de este año la especialización en Enfermería Familiar y Comunitaria, medida demandada desde hace tiempo. Asimismo, se plantea fomentar el papel investigador de los profesionales.