Rocío Flores da la bienvenida a un nuevo miembro de su familia: "Ha llegado para darnos mucho amor"

Rocío Flores está de enhorabuena. La hija de Rocío Carrasco ha compartido a través de sus redes sociales una gran noticia. La joven ha ampliado su familia junto a Manuel Bedmar. Tras casi diez años juntos, finalmente se han animado a dar el gran paso, y así lo ha anunciado.

"Esta semana ha sido un poco caótica, mi vida ha dado un pequeño giro que me hace superfeliz", escribía la colaboradora de televisión muy ilusionada en su perfil de Instagram. Creando una gran expectativa entre sus fans, finalmente desvelada qué estaba pasando. Y aunque ahora tiene "una bebé", no se trata de una niña, sino de una perrita.

"Bienvenida a casa Roma" ha escrito Rocío compartido una imagen de la cachorra. "Siempre he sido una persona que ha tenido animales. Hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera, obviamente es irremplazable, pero me siento superfeliz de haber decidido traer a casa a Roma, lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida".

Por ello, ahora no puede estar más contenta con su nueva mascota, a la que ha querido llamar Roma, al igual que la capital italiana: "Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento superfeliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobri perruna".

Todavía no ha cumplido una semana en su nueva casa y Roma parece haberse convertido en la reina por excelencia. Así lo ha asegurado Rocío, quien ha estado pendiente de ella en todo momento mientras compaginaba sus labores profesionales: "Es una bebé no, lo siguiente. Intentado enseñarle a hacer pis y caca en su tisito"

"Gracias a Dios duerme toda la noche seguida, no se despierta, pero se levanta súper temprano y ahí que me levanto yo con ella, pero bueno. Os iré enseñando el proceso de adaptación, pero de momento es bastante buena", ha asegurado la creadora de contenido, dejando claro que próximamente habrá nuevas imágenes del nuevo miembro de su familia.