"La gente está como loca": el gran bazar que desata pasiones en España donde podrás encontrar 1.500 artículos por menos de 1 euro

El consumidor actual vive instalado en la permanente búsqueda de la oferta y la promoción debido a que los precios de los diferentes bienes y servicios no han parado de subir en los últimos tiempos.

Este contexto ha propiciado un creciente interés por los establecimientos que ofrecen mayores descuentos en su catálogo. Entre ellos está ganando protagonismo Action, una cadena de tiendas low cost procedente de los Países Bajos que llegó a España en 2022.

Juguetes, utensilios de cocina, herramientas, ropa, artículos de limpieza, papelería o de electrónica son algunos de los productos que podemos en esta especie de gran bazar con hasta 6.000 referencias en 14 categorías que introduce en su oferta 150 novedades cada semana. "Action ofrece 1.500 artículos por menos de 1 euro y más de dos tercios de todos los productos cuestan menos de 2 euros", destaca Bart Raeymaekers, Director Regional de Action y responsable de las operaciones en España.

"Action es una tienda de descuento no alimentaria de rápido crecimiento. Somos sinónimo de una amplia oferta y los precios más bajos. Los clientes pueden encontrar casi cualquier cosa para dominar su vida cotidiana con productos de buena calidad y al mismo tiempo para un presupuesto reducido", explica.

A las puertas de su tienda de Alcalá de Henares (Madrid), los clientes aseguran a 20minutos que "la gente está como loca" con los productos y los precios y que es "raro es que no salgas sin comprar algo".

"Tienen un poco de todo, pero lo que más me gusta es que encuentras cosas muy curiosas", opina Isabel, de 45 años, quien afirma que "es raro es que no salgas sin comprar algo". Para Jose, de 25 años, lo que más le llama la atención son "los precios de los artículos y la variedad que hay comparado con otras tiendas de productos de bajo coste".

Carla, por su parte, destaca que "los productos son baratos", aunque algunos "no son de tan buena calidad" lo que considera "normal". A su lado, David, su novio, no le quita la razón pero dice que "la gente esta como loca" con la tienda, sobre todo al principio cuando la inauguraron: "Se formaban grandes colas y las estanterías se quedaban vacías rápidamente".

"Compramos muchas cantidades al mismo tiempo"

Pero, ¿cómo es posible que los precios sean tan bajos? "Podemos ofrecer nuestro surtido a precios reducidos porque, para nuestras 14 categorías diferentes, podemos comprar grandes volúmenes a nuestros proveedores y socios de Europa y Asia. La eficiencia forma parte de nuestro ADN", afirma Raeymaekers.

"Somos eficientes en la forma de comprar, transportar, almacenar y vender nuestro surtido Action. En todos los países, nuestras tiendas ofrecen un surtido casi idéntico. La mayoría de nuestras tiendas están situadas fuera de las calles principales, pero siempre son fáciles de encontrar", añade.

El directivo asegura que en sus establecimientos también podemos encontrar primeras marcas a precios más asequibles: "Nuestra estrategia es ofrecer cada día los precios más bajos, también para marcas conocidas. Ofrecemos una mezcla de primeras marcas, algunas de distribuidores y las nuestras propias. Al igual que nuestras otras marcas, podemos ofrecerlas a precios muy bajos gracias a las compras a gran escala y eficientes, así como a las compras internacionales"

En las tiendas Actión podemos encontrar multitud de productos no alimentarios. ACTION

Una treintena de tiendas en España

Con la reciente apertura de la tienda de Vall d'Uixó (Castellón) a inicios de marzo, la compañía ya cuenta con 30 tiendas en toda España. "Abrimos nuestra primera tienda en 2022 en Girona, y desde entonces seguimos aumentando nuestra presencia en España. Actualmente tenemos ocho tiendas en Cataluña, seis en Madrid, ocho en la Comunidad Valenciana, Murcia, y también en Aragón y Castilla La Mancha", precisa el responsable de las operaciones en España.

Raeymaekers, no obstante, no ha querido precisar el número de establecimientos que abrirán a lo largo de 2024, aunque sí confirma que abrirán más tiendas Action en España este año, "ya que observamos una demanda creciente por parte de nuestros clientes". "Como uno de los establecimientos de descuento de productos no alimentarios más dinámicos de Europa, queremos mantener el ritmo actual de desarrollo abriendo nuevas tiendas en ubicaciones atractivas", concluye.

Suscríbete a la Newsletter de Mi Bolsillo para recibir los mejores consejos y trucos que te permitirán sacarle el máximo partido a tu presupuesto.