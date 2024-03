Ayuso responde a Sánchez por la polémica del Día de la Mujer: "Recuerdo que es el mismo que suelta a violadores y agresores sexuales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado a Pedro Sánchez que le dé lecciones "sobre cómo celebrar que soy mujer". El presidente del Gobierno había cargado contra la presidenta regional por no hacer un "justo tributo" a las mujeres cuando en la mañana de este viernes ha apelado a la celebración de "un día del hombre" durante el acto y la entrega de premios por el Día Internacional de la Mujer.

Sánchez ha recriminado el discurso de Ayuso en el que expresaba que no sabía cuándo se celebra el Día del Hombre y que no hacía falta "hablar de todo esto" sino "trabajar todos los días, no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí, sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas".

Por ello, el presidente del Ejecutivo Nacional ha respondido a sus palabras recordando a las mujeres que lucharon por sus derechos: "No hacen justo tributo a todas aquellas mujeres que durante muchísimos años, en silencio y ante el rechazo de la mayoría social trabajaron muy duro para que efectivamente ella se pudiera presentar a las elecciones y pueda ser elegida, en este caso, presidenta de la Comunidad de Madrid".

"A mí me ha llamado la atención que quien acaba de romper como nunca la igualdad ante la ley de los españoles (hombres y mujeres) con una amnistía a golpistas y corruptos, se dedique a mentir sobre mis palabras y darme lecciones sobre cómo celebrar que soy mujer", ha escrito la presidente madrileña en su cuenta de Twitter.

"Luego recuerdo que es el mismo que suelta a los violadores y agresores sexuales, y lo entiendo todo", ha puntualizado.