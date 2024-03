Cómo saber si la declaración de la Renta te saldrá a pagar o a devolver con este simulador de la Agencia Tributaria

A partir del próximo 3 de abril, y hasta el 1 de julio de 2024, los contribuyentes españoles podrán presentar su declaración del IRPF correspondiente a 2023 a través de internet. La campaña de la Renta cuenta con varias fechas, ya que desde el 7 de mayo también es posible presentarla por vía telefónica, y a partir del 3 de junio se podrá presentar presencialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria. Será a partir de entonces cuando los contribuyentes puedan comprobar si la declaración de la Renta les saldrá a pagar, o bien Hacienda tendrá que devolverles dinero.

Para todos aquellos que quieran saberlo con antelación, la Agencia Tributaria dispone de un simulador en su página web con el que los contribuyentes podrán conocer de antemano si tendrán que pagar o les saldrá a devolver.

Se trata de 'Renta WEB Open', una versión de Renta WEB —el servicio de tramitación del borrador y declaración de la Renta— que funciona como un simulador.

Tal y como explican desde la propia Agencia Tributaria, esta herramienta permite simular la declaración del IRPF, "pero no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales", aclaran.

Estos son los pasos para simular la declaración

Una vez se ha accedido al simulador web de la declaración a través de este enlace, hay que seguir una serie de pasos muy sencillos:

En la ventana inicial permite elegir la opción de hacer una 'Nueva declaración' o 'Cargar' la información de una declaración guardada previamente tras ser creada con la misma aplicación.

A continuación, elige el idioma e introduce los datos identificativos completos del declarante, como el nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de residencia, DNI, estado civil, si tienes hijos o ascendientes a cargo.

Una vez completados los datos personales y tras pulsar en 'Aceptar', se accede directamente al resumen de resultados .

. A partir de aquí comienza la simulación de la declaración accediendo a las distintas secciones que vienen en la pestaña 'Apartados declaración' , o bien pulsando en los enlaces numéricos junto a cada concepto para añadir los rendimientos, retenciones, deducciones y otros conceptos.



, o bien pulsando en los enlaces numéricos junto a cada concepto para añadir los rendimientos, retenciones, deducciones y otros conceptos. Una vez se haya completado cada concepto, el botón 'Validar' analiza los datos introducidos y detecta posibles avisos y errores.



analiza los datos introducidos y detecta posibles avisos y errores. Para poder guardar la declaración cumplimentada, basta con pulsar sobre el botón 'Guardar' , que descargará un fichero .ses que se puede recuperar desde la ventana inicial pulsando la opción 'Cargar'.

, que descargará un fichero .ses que se puede recuperar desde la ventana inicial pulsando la opción 'Cargar'. Para comprobar el resultado hay que acceder a la última página, al 'Documento de ingreso o devolución', o bien al resumen de declaraciones.



Desde la Agencia Tributaria aclaran que este simulador no permite, en ningún caso, la presentación de la declaración, que deberá hacerse a través de la web oficial, en el servicio de tramitación Renta WEB.