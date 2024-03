Beatriz Rico comparte una imagen en la que aparece llorando por algo que entienden todos los padres: "Estoy bien, de verdad"

A los hijos hay que dejarlos volar, pero no por sabido es más sencillo. La actriz Beatriz Rico ha sorprendido a sus seguidores tras subir una imagen a su cuenta de X en la que aparece llorando a moco tendido.

"Estoy bien, de verdad. La llorera se pasa. Chiquitín se marcha a vivir fuera de España. Uf… Esto es muy duro. Mucho. Muchísimo. No es nuevo, ¿eh? Ya estuvo un curso entero en Dublín y lo llevé… muy bien, ¡de verdad! Muy orgullosa de mí misma y mi gestión de las emociones", ha señalado Rico.

La historia, o más bien reflexión, continúa. En su siguiente publicación, la actriz comparte un nuevo mensaje acompañado de una foto de su hijo mientras lleva dos maletas y se encamina a la entrada del aeropuerto.

"Me he dado cuenta de que, si él es feliz, me da igual dónde esté. Me da igual no tenerlo al lado físicamente. Lo único que importa es que esté bien. Si él está bien, todo está bien. Padres y madres del mundo, yo sé que me entendéis", ha afirmado.

Después ha contado que su hijo le ha dado las gracias en la despedida y que ella le ha dicho lo mismo que le dijo "cuando se fue a Dublín": "Vuela". Acto seguido, ha agradecido que este viernes por la noche tenga que trabajar.

"Salgo directamente a Valencia, hoy hay función. A veces, la vida te coloca así las cosas para protegerte, estoy segura. Mucho mejor irme hoy a trabajar que quedarme en casa rondando como alma en pena y echándole de menos. No, no", ha concluido.