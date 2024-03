La exmodelo y actriz Sheila Kennedy, un día antes de que expirara la New York Adult Survivors Act, la ley que permitía denunciar agresiones sexuales del pasado ocurridas en La Gran Manzana, interpuso una demanda contra Axl Rose, conocido por ser el vocalista de la banda Guns N' Roses, por una presunta violación que tuvo lugar en una habitación de hotel hace más de 30 años, en 1989.

Sin embargo, según ha podido saber la revista People, el pasado 21 de febrero, el rockero, de 62 años, y su equipo legal presentaron una solicitud para desestimar dicha demanda, haciendo referencia a las propias memorias que Kennedy publicó en el año 2016, tituladas No One's Pet [traducible por La mascota de nadie], donde describe el presunto incidente como "sexo consentido".

Asimismo, también se señalan varias entrevistas anteriores que había realizado Kennedy, incluida una para el documental Look Away más reciente aún, de 2021, en la que declaraba que su noche con Rose "no la consideraba una violación" porque fue "consentido".

En los documentos presentados por el músico y sus abogados se especifica que la exmodelo de Penthouse, que acudió a la discoteca en 1989 porque quería conocer a Axl, se dio cuenta de que "podría sacar beneficio de afirmar ahora que el incidente en realidad no había sido consentido" una vez que se había abierto el plazo de la famosa ley.

"Kennedy no puede tener éxito, ni lo va a tener, en este intento sin escrúpulos de obtener una ganancia financiera inesperada. Esta demanda dejará al descubierto la falsedad de estas acusaciones vejatorias y sin fundamento", se lee en la solicitud para desestimar el caso.

En su denuncia, Sheila Kennedy detalla cómo el cantante la "fijó como objetivo" utilizando su fama y su estatus de celebrity para "manipularla, controlarla y agredirla sexualmente de una manera violenta". Añadía que, una vez estuvo en el hotel con Rose, este supuestamente la había "empujado contra la pared y besado", aunque ella admite que no le importaba, ya que estaba abierta a tener relaciones sexuales con a él. También ofreció alcohol y cocaína.

Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, Kennedy aseguró en su denuncia que Rose comenzó a buscar que se convirtiese en una noche de sexo en grupo y que se sintió "incómoda" al verlo tener relaciones sexuales con otra modelo. Alegó que se salió de la habitación de Rose a la vez que el presentador de MTV Riki Rachtman, y entonces escuchó al artista romper cristales y gritar obscenidades a la otra modelo, de la que se desconoce su identidad.

Por último, rememora que Axl entró en la habitación en la que ella estaba sentada y que la tiró al suelo, "la agarró por el pelo y la arrastró", algo que fue "muy doloroso" y que la dejó con las rodillas ensangrentadas. Una vez en la habitación, afirma que la violó analmente tras atarla y sin pedir consentimiento.

"La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual. No utilizó preservativo. Kennedy no dio su consentimiento y se sintió dominada. Sintió que no tenía escapatoria ni salida y se vio obligada a consentir. Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba apartarlo. Entendió que lo más seguro era tumbarse en la cama y esperar a que Rose terminara de agredirla", se lee en su denuncia.