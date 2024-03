Revelan que Masuimi Max, modelo de 'Playboy', murió por una sobredosis de fentanilo y cocaína

A finales del pasado mes de enero, en su casa de Las Vegas, era hallado el cuerpo sin vida de Masuimi Max, que tenía 45 años y era una conocida modelo de revistas para adultos como Playboy y Maxim, en las cuales aparecía comúnmente en reportajes dedicados a gustos fetichistas y de carácter burlesque.

Se desconocía, sin embargo, la causa de la muerte de Max, quien también había hecho sus pinitos como actriz, principalmente en producciones de serie B como Cornman: American Vegetal Hero o Giantess Battle Attack, si bien también tuvo un papel no acreditado en xXx: State of the Union, protagonizada por Samuel L. Jackson y Ice Cube, y en 2023 en la cinta de terror independiente Protege moi.

Ahora, según han podido saber desde el portal de noticias TMZ gracias a sus fuentes policiales, ya se conoce cuál fue el motivo por el que perdió la vida: el forense ha determinado que la modelo murió de una sobredosis accidental de cocaína y fentanilo.

Concluye así la investigación por el fallecimiento de Masuimi Max, si bien desde el comienzo se había descartado prácticamente ningún tipo de violencia, afirmando ya entonces las fuentes policiales que no sospechaban que se hubiese producido ningún crimen o delito en su muerte.

Masuimi Max comenzó su carrera en el mundo de la moda en el año 2000, tal y como apunta su cuenta de LinkedIn, tras una adolescencia muy difícil en la que había terminado por romper toda relación con su familia, dado que tras morir su madre al dar a luz a su hermana, las posteriores parejas de su padre no la habían aceptado.

Apareció en un gran número de publicaciones, desde la cita Maxim a otras como Alt Magazine o Bizarre. En algunas de ellas mostraba sobre todo su gran número de tatuajes —tenía, de hecho, tatuado su propio nombre, explicando que la primera 'i' del mismo era muda—. Además, llegó a participar en diversos eventos en la Mansión Playboy a finales de la década de 2000 y principios de la de 2010.

En su última época se había volcado en redes sociales, convirtiéndose en una influencer con más de 300.000 seguidores en Instagram gracias al modelaje alternativo, más concretamente el mundo del cabaret y del terror, así como utilizando maquillaje y explicando sus rutinas en YouTube.