El Parlament pide al Govern presentar una propuesta de financiación singular para Cataluña

El Parlament de Cataluña ha aprobado este jueves en el pleno pedir al Govern trabajar, defender y presentar una propuesta de financiación singular para Cataluña. El texto, que era propuesta de Esquerra Republicana, también pide la transferencia a la Generalitat de toda la recaudación y gestión de impuestos en territorio catalán.

Además, califica de obsoleto el actual sistema de financiación y critica la existencia de un déficit fiscal persistente en la comunidad “fruto de una discriminación histórica del Estado hacia Cataluña”.

La moción ha salido adelante gracias a los votos a favor de los republicanos y Junts, mientras que los comunes se han abstenido. Por el contrario, PSC, CUP, Vox y Ciudadanos han votado en contra.

La portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha señalado que la "desinversión" en la comunidad es "una amenaza al estado de bienestar de Cataluña", por lo que ha apostado por un sistema de financiación singular.

Desde Cs, Joan García ha acusado a ERC de mostrar "su cara más ultranacionalista y radical" con esta moción, y ha calificado el discurso de los republicanos de perdedor, tras lo que ha defendido que los territorios no pagan impuestos y ha apelado a la solidaridad entre comunidades autónomas.

El 'cupaire' Xavier Pellicer ha lamentado que ERC ha "caído en la trampa" del déficit fiscal, ya que considera que aunque no hubiera un expolio fiscal -ha dicho textualmente- por parte del Estado, si el dinero no se usase para abordar las desigualdades en Cataluña, no serviría para nada, en sus palabras.

No a la limitación de vehículos B

Durante la sesión, los grupos parlamentarios también han aprobado instar al gobierno catalán a modificar los criterios sobre las restricciones de los vehículos con distintivo B para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Concretamente, el texto de la moción que ha presentado el partido socialista pide que la restricción sea progresiva y se empiece a aplicar en 2027 hasta 2029.

En este caso, todos los grupos excepto ERC, Vox y la CUP han votado a favor. La cámara catalana también reclama que el ejecutivo respete la autonomía local de cada municipio para que sean ellos los que regulen las ZBE en sus respectivas normativas.

Atención sanitaria

Otra de las mociones que ha salido adelante durante el pleno del Parlament ha sido garantizar la asistencia psicológica a los jóvenes que lo requieran a través del sistema sanitario público. A diferencia de las otras, todos los grupos parlamentarios han votado a favor. Además, el texto aprobado también pide al ejecutivo catalán que presente antes de que termine 2024 un plan para fortalecer las inspecciones de trabajo y así evitar la contratación de jóvenes en categorías inferiores.

La moción, presentada por la CUP, también incluye garantizar la atención ginecológica para las jóvenes “adecuando los servicios y los recursos necesarios para hacerlo posible”. Este punto ha salido adelante con el voto de todos los grupos, excepto el de Vox, que ha votado en contra.