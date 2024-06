Califato 3/4: "Preferimos quitarnos del bocadillo de jamón y gastar el dinero en hacer vinilos"

Desde Andalucía, pero hasta el infinito y más allá (literalmente).

Califato 3/4, grupo formado por cuatro artistas andaluces de lo más variado, es una de las bandas más características, frescas y reconocibles de la nueva hornada de grupos españoles.

Este cuarteto, que se define como folclore futurista aunque su estilo vaya mucho más allá, se dedica a fusionar sonidos de todas las características imaginables, desde rock o flamenco hasta electrónica o rap, con un hilo conductor muy claro: Andalucía y su arte.

La banda, que empezó a dar sus primeros pasitos en 2018, no es solo una enciclopedia andante de Andalucía, sino un auténtico ejemplo de cariño y amor por una tierra que, como diría Miguel Hernández, tiene la frente pisoteada.

A finales de este pasado febrero, la banda volvía a las andadas musicales con Êcclabô de Libertá, una propuesta artística que mezcla todo tipo géneros, desde el flamenco más puro hasta el rap andalusí, pero que tiene el objetivo claro de trascender hasta el espacio.

Esto último no es precisamente baladí, pues el cuarteto ha decidido que la portada de este nuevo álbum sea una nueva Placa Pioneer (las placas que se colocaron en las sondas del mismo nombre para que una posible civilización extraterrestre comprendiera la Humanidad) y está haciendo gestiones, no es ninguna broma, para que la Agencia Espacial Española coloque una de ellas en el próximo cohete que manden.

Las intenciones de este grupo no son solamente alienígenas, sino también terrestres, pues con su nuevo trabajo proponen un Nuevo Día de Andalucía, el 29 de febrero, que se celebrará cada cuatro años, como las elecciones, e irá sujeto a un carné que te dará derecho a ser andaluz dependiendo de lo que hayas hecho por la tierra.

La banda recibe a 20Minutos para, todos a una, desvelarnos algunos de sus marcianos secretos, contar su forma de entender Andalucía y explicarnos los secretos de su lisérgica música:

Hacen música desde su matria andaluza, como la llaman, hacia un público que una parte puede ser andaluz, pero quizá no todo. ¿Creen que en sitios como Valencia, Madrid o Toledo entienden esta apología que hacen de su tierra?Lo entienden en todos lados porque aunque sea muy local, se trata de cultura popular viva. La cultura popular está en el pueblo y se desarrolla en todos los lugares del mundo con unos arquetipos muy comunes en todas partes, nace de los sentimientos y depende de cómo vives. En todos lados se pasan penurias y hambre, y donde están las penurias está el sentimiento, y donde está el sentimiento está el arte. Lo local es universal. Si haces algo con mucho cariño, la gente lo recibe, independientemente del idioma. Pasa con la escritura, por ejemplo. ¿Por qué los libros de Dostoievski son tan buenos? Porque lo que cuenta es universal. Si describes Cádiz, un cubano puede sentir que estás describiendo Cuba.

En el videoclip de la canción Libre Çoy , que es precisamente el tema con Lole Montoya, muestran lo que está pasando en Doñana. ¿Qué se siente al ver que está seco? Dios, es que es la primera vez en la historia que está seco. ¡La primera! Es que Doñana, ya si nos ponemos en plan hippies o ancestrales, ha sido la laguna de todas las diosas. Ya antes de la Virgen del Rocío, había allí templos; es un centro milenario con una fertilidad como ninguna. Y ahora, tío, está seca. Es que sobran palabras. Si secas Doñana y secas Andalucía, estás secando toda la Península Ibérica y nos morimos todos. Estamos en una situación que Juanmita (Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía) contaba que está la cosa tan chunga que nos vamos a gastar cinco millones de euros semanales en traer barcos de agua desalada desde Murcia. Es que imagínate cómo está la cosa. Lo de Doñana es una catástrofe real que no sabemos si va a ser reversible, pues los augurios son malos y como eso ya se seque del todo, pues no sé, nos vamos a tener que ir a vivir a Galicia.

¿Ven que fuera de Andalucía se termine de entender esta tragedia medioambiental?Bueno, suben las temperaturas en todos sitios y los veranos se vuelven una mierda. Es una mierda vivir ahora en sitios sin aire acondicionado, porque la gente no los puede ni pagar. Esa es la realidad de todo el mundo. Además, está descompensado, pues cuando hace frío en lugares en los que hace mucho frío, el Estado da bonos para la calefacción, pero los andaluces no nos podemos permitir poner el aire acondicionado y no nos dan nada. Nos tenemos que mojar y echarnos a dormir en calzoncillos. Además de todas las demás pobrezas, en Andalucía tenemos la energética.