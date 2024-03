Daniela González: "Nadie se imagina una fiesta sin una banda detrás"

Daniela González habla de las bandas de música con la emoción y la pasión de quien las vive intensamente, como una forma de vida. Desde los 6 años toca el clarinete en la banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes (Castellón), su pueblo, y desde 2019 lleva la batuta de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

¿Qué pasodobles no pueden faltar en estas fiestas?Por supuesto, El fallero y Valencia son imprescindibles, esos dos no pueden faltar, son muy característicos de las Fallas. Pero también suenan mucho Amparito Roca, Paquito El Chocolatero, Tercio de Quites, El tío Ramón…

¿Cuánto daño diría que hacen las charangas?Una banda no puede jugar al mismo nivel que un grupo de siete u ocho personas que no pagan impuestos, que no están dados de alta… No estamos jugando con las mismas condiciones. Ellos pueden cobrar menos, pero una banda es mucho más, realiza otras actividades. Y eso es un problema para nosotros.

Desde la FSMCV estamos firmando convenios con todas las grandes fiestas de la Comunitat Valenciana. Ya hemos firmado con Fogueres y hemos empezado a hablar con la Junta Central Fallera para que al menos los actos principales no se devalúen, porque cuando ves por la tele que están haciendo una ofrenda y que van personas con un megáfono y medio disfrazados... No es serio.

Ni es serio ni creo que aporte nada positivo a la fiesta. Las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y las bandas también formamos parte de ese reconocimiento de la UNESCO.