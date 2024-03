Almeida irá a la comisión de investigación en el Congreso: "Diré que Sánchez es el señor X de la corrupción en España"

"Si me citan pues iré". Así de contundente ha respondido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a las informaciones que apuntan a que el PSOE estudia que comparezca en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre los contratos de compra de material sanitario durante la pandemia. En concreto sobre los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Eso sí, se pregunta: "¿De verdad me va a preguntar un partido corrupto como el PSOE?".

Martínez-Almeida sigue insistiendo en que la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, debe dimitir porque es "la protagonista" de la trama de corrupción. De hecho, dice que irá si le citan a la comisión pero espera que "cuando vaya no esté" como presidenta del Congreso: "¿De verdad va a tener el cuajo?". Una trama que para Almeida culmina Pedro Sánchez, que es "el señor X de la corrupción en España", pero que también está "incardinada en el Gobierno de España y en los gobiernos autonómicos del Partido Socialista".

El regidor de la capital insiste en que no tiene nada que ocultar a pesar de que "hayan intentado manchar" su nombre estos últimos días y califica de "ridículo" comparar "una trama corrupta" con una "estafa" que se produjo en el Ayuntamiento de Madrid. Almeida vuelve a establecer diferencias entre ambos casos: "A mí no me contactó ningún ministro" ni "oculté mascarillas falsas" porque las del Ayuntamiento eran "perfectamente válidas y se utilizaban". Por eso, dice que responderá a todas las preguntas de representantes socialistas e incluso de los independentistas, aunque van a tener que escucharle "los miembros de un partido corrupto".

El papel de Reyes Maroto en el rescate de Air Europa

José Luis Martínez-Almeida se ha preguntado qué papel tuvo la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, en el rescate de Air Europa después de que Hacienda apunte a la ayuda del Gobierno a la compañía como el origen de los contratos del caso Koldo, que se produjo cuando era ministra de Industria. "¿Debemos creer que Reyes Maroto era la única ministra en ese Consejo de Ministros que no sabía que Begoña Gómez estaba intermediando?", ha insistido, en referencia al papel que también tuvo la esposa del presidente del Gobierno.

El alcalde reclama a la portavoz del PSOE que explique "cuáles fueron los criterios" y "cuáles fueron las llamadas" además de "las presiones que recibió" como ministra de Industria para aprobar el rescate porque no se cree que "Reyes Maroto está en el centro de todas las tramas" pero parece "que no se enteraba de nada".