Antonio Tejado pide voluntariamente declarar ante el juez por el caso del robo en casa de su tía, María del Monte

Se ha especulado mucho sobre la posible declaración de Antonio Tejado en el juicio por el robo con violencia a la casa de su tía, María del Monte, en el que él está siendo investigado. Sin embargo, ha sido este mismo miércoles cuando, finalmente, su abogado ha confirmado que se ha solicitado su comparecencia.

Ya han pasado tres semanas desde que el sevillano ingresase en prisión provisional como presunto "autor intelectual" de este asalto. El juicio continúa y los presentes en la casa aquella noche de agosto de 2023 ya han declarado: tanto María del Monte como su mujer, Inmaculada Casal, y la hija de esta última.

La última que faltaba por dar su versión era Damaris, la empleada del hogar de la cantante, quien testificó el pasado viernes y ratificó punto por punto todo lo que dijo a las autoridades la noche de los hechos.

Ese mismo día se rumoreaba que Antonio Tejado podría haber pedido voluntariamente declarar desde prisión, pero no era así. Ha sido ahora cuando ya sí lo ha solicitado, según confirma su abogado, Fernando Velo, a Europa Press.

"He dicho siempre que no voy a decir nada. Habéis publicado que se ha solicitado, pues ya está", comentó a los reporteros, revelando que se ha pedido la comparecencia de su representado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, aunque se desconoce si acudirá a la sala de forma presencial o por videollamada.

"Hemos solicitado declarar, pero no sabemos nada más, ni cuándo va a ser ni nada, porque eso corresponde a la disponibilidad de la agenda del juzgado, nada más"

Sobre posibles prueba o demás detalles del proceso, reiteró que no iba a "comentar absolutamente nada de lo que tenga que ver con la línea de defensa". "Insisto en lo mismo: haremos todo lo que tengamos que hacer para demostrar que Antonio no tuvo participación con los hechos que se investigan, pero no voy a decir qué vamos a hacer y cuál es nuestro pensamiento", añadió.

"Nosotros esperamos que quede en libertad pronto y para eso trabajamos. Estamos trabajando para ello", concluyó Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado.