Shaila Dúrcal anuncia que es propietaria de la vivienda en la que creció y que heredó junto a sus hermanos: "Siempre quise esta casa"

La cantante Shaila Dúrcal ha concedido una emotiva entrevista a Lecturas y ha anunciado que se ha convertido en propietaria de la casa en la que creció en Madrid y que heredó junto a sus hermanos. Después de diez años cerrada, la hija de Rocío Dúrcal se ha instalado en ella y la ha mostrado a la revista.

"Aquí tenemos tantos recuerdos. Viví aquí desde que tenía dos meses", ha expresado la artista, que ha bautizado la casa como Casa Dúrcal. Ha confesado que se perdió muchas cosas por perseguir su sueño americano, y le "apetecía mucho estar aquí".

La vivienda la heredó Shaila Dúrcal, pero también sus dos hermanos, Carmen y Antonio Morales de las Heras. "Siempre les dije a mis hermanos: 'Quiero la casa'. Ellos fueron los pioneros del arranque de esto, estoy muy agradecida", ha explicado en la entrevista.

Ha dejado claro que, aunque sea ella la que se instale, la casa "es de todos". "Es la casa familiar, la parte sentimental. La cuido y quiero darle otra vez esa vida que tenía cuando estaba llena con mis padres. Tenemos que volver a ponerle ilusión", ha comentado Shaila Dúrcal.

Según ha explicado, sus hermanos iniciaron el proyecto y las obras para remodelar la casa han llevado más de medio año. Pero ha comentado que cree que "para este verano estará". "Me siento feliz de que mi padre tuviera la visión de comprar este terreno, me hubiera encantado que me contaran cómo lo encontraron", ha añadido.

Shaila Dúrcal ha expresado que el hecho de poder estar en el hogar en el que creció es "lo más bonito" y que está deseando organizar todas las cosas de su madre, pues la casa está llena de recuerdos. Parte de las cenizas de Rocío Dúrcal, que murió cuando ella tenía 26 años, se encuentran en el jardín de la vivienda. La otra parte está en la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México.

Shaila Dúrcal también ha hablado de su vida personal y de su carrera profesional, pero sobre todo ha recordado los momentos que vivió en esa casa y ha mostrado su emoción por la nueva etapa que comienza en ese mismo lugar.