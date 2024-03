"¡Qué van a querer de mí, soy un don nadie!": sorpresa de los usuarios que querían vender su iris a Worldcoin tras el cierre de sus stands

En el intercambiador de la madrileña estación de Avenida de América ya no existe la extensa cola que rodeaba todos los días, desde hace al menos un mes, el stand de la empresa Worldcoin, la compañía que empezó hace unos meses a escanear el iris a personas voluntarias a cambio de una compensación económica en criptomonedas. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha decidido este miércoles de forma cautelar prohibir a la empresa continuar con esta práctica. Una decisión que podría durar al menos hasta tres meses.

Los empleados de esta compañía habían acudido esta mañana a trabajar como cada día pero, tras la noticia, han tenido que abandonar su puesto. En su lugar, solo quedan ahora tres carteles: 'Stand temporalmente cerrado' y el lema de la compañía bajo el que se anunciaban: 'La economía mundial pertenece a todos'. A pesar de que ya no haya nadie, hasta allí todavía se acercan algunas personas sin saber qué es lo que ha ocurrido exactamente, algunos porque pretendían conseguir ese dinero y otros para simplemente informarse. "Yo he venido con mi hijo para que lo hiciera él, yo ya lo hice y fue muy fácil", explica un hombre a 20minutos que prefiere no desvelar su nombre. "¿Cómo funciona?", le pregunta otro hombre merodeando alrededor del stand que interrumpe la conversación. "Es rápido, te tienes que descargar la aplicación y aquí te dice a cuánto dinero en euros está el bitcoin. Llegas, te registras, te hacen la foto y al día siguiente ya tienes el dinero, pero tienes que ir canjeándolo de poco en poco cada semana", le explica él.

Un 'Orb', un dispositivo esférico de escaneo de iris utilizado por Worldcoin. AP

Con este simple gesto, Worldcoin ha proporcionado a este hombre hasta 15 bitcoins, la criptomoneda más famosa de Internet. Tras canjearlo, ha ganado 90 euros. Desconoce, asegura, qué es lo que pasa con la información personal que ha aportado. Pero tampoco le preocupa: "¡De alguna forma hay que conseguir dinero!", exclama. Su hijo, sin embargo, reconoce que ha venido convencido por su padre, pero reconoce que tiene algo de dudas sobre lo que hay detrás de esto: "Yo no sé si fiarme". Tras comprobar que hoy no podrán entregar sus datos, su padre ha decidido buscar en Internet qué es lo que ha ocurrido. "Lo han suspendido de forma cautelar, por lo que es temporal, igual mañana volvemos a ver si están ya. Yo no creo que hagan nada malo".

Quienes trabajan en los comercios cercanos aseguran que la gente ocupaba toda la estación desde este mes de febrero. "Al principio no había tanta gente, pero luego se empezó a hacer famoso y las colas rodeaban todo, se me ponían alrededor de todo el puesto y era un caos", explica la trabajadora del pequeño puesto de pulseras y collares situado justo al lado del stand de Worldcoin. "Había como tres o cuatro trabajadores y la cola era inmensa, se salía hasta la calle y empezaron a tener incluso que organizarla por turnos", cuenta otro trabajador de un pequeño quiosco de bebidas y periódicos. "No es que molestaran tampoco, hacían la cola y se iban, pero había mucha gente", añade.

Hasta 400.000 personas han entregado sus datos

El de Avenida de América no era, ni mucho menos, el único punto en el que Worldcoin realizaba este tipo de actividad. La empresa contaba con los mismos stands hasta en una decena de centros comerciales repartidos entre la capital, Barcelona o Baleares. Las autoridades calculan que, desde que comenzaron con ello, hasta 400.000 personas se han prestado a entregar sus datos. Ante este escenario, la Agencia Española de Protección de Datos recibió varias reclamaciones porque los usuarios que lo habían hecho no recibían la información suficiente sobre la utilización de su información. 20minutos ha intentado ponerse en contacto con Worldcoin, sin obtener respuesta alguna. Tampoco ha querido hacer ninguna declaración uno de los trabajadores de uno de estos stands: "No puedo decir nada".

"A mí me dijeron que me iban a escanear el iris simplemente para comprobar que soy una persona real y que luego eso lo borraban, no me lo creí, pero bueno, necesito el dinero", cuenta Gisela, otra joven que ha acudido este miércoles al pequeño puesto. "A mí que más me da lo que hagan, si Facebook por ejemplo ya tiene todos mis datos". Gisela relata que ella ya dio en realidad su información hace tiempo y que, desde entonces, ha podido ir incluso obteniendo más dinero a través de convencer a gente para que se acerquen a uno de estos puestos: "Por cada persona que traigas te dan más bitcoins, yo ya llevo unos cuantos".

"Se nos acercaron unas chicas a decir que si estábamos interesadas en ganar dinero. Dijimos que sí"

Como muchos otros, hasta allí también se ha acercado otra mujer que hizo esta misma práctica hace una semana: "Yo no tuve ni que hacer la cola, yo iba caminando con una amiga mía y se nos acercaron unas chicas a decirnos que si estábamos interesadas en ganar dinero. Dijimos que sí, nos descargamos la aplicación, pones tu correo, tú número de teléfono, pusimos la cara como en una esfera que te escanea el iris y ya está". Según relata esta mujer, que prefiere no decir tampoco su nombre, el ejercicio no duró más de cinco minutos. "Luego no te dan nada, ni un papel, al día siguiente tienes que presionar un botón en la aplicación y te aparecen las monedas, a mí me dieron 80 euros y a mi amiga 110. Me dijeron que era porque a ella le aparecían diez puntos y a mí cuatro, no lo entendí mucho".

Su experiencia, señala, fue fácil, y, como sentencian todos los que se acercan, motivada por la necesidad: "Esto me sirve para pagar la factura de la luz". Pese a ello, después de haberlo hecho reconoce que le invadieron las dudas: "Empecé a leer comentarios en redes de que igual te robaban el dinero, que podían acceder con esto a tus cuentas bancarias, vine y me dijeron que era mentira, pero no sé, no sé para que lo usarán, yo creo que lo han cerrado porque había muchas quejas".

La segunda parte: cobrar los bitcoins

La experiencia de entregar los datos biométricos a esta empresa cuenta, además, con una segunda parte. Después de que te escaneen el iris, quienes lo han hecho aseguran que hay que esperar 24 horas para que las monedas virtuales aparezcan en la aplicación. Es entonces cuando uno puede acercarse a un cajero de bitcoins a extraer el dinero.

A escasos veinte metros de la estación de Avenida de América, una larga cola de gente espera precisamente en uno de estos establecimientos después de haber otorgado su información algunos días antes. Es el caso por ejemplo de Alejandro que, tras haber esperado algún tiempo, ha podido cobrar los 110 euros que le prometieron al escanear su ojo este martes. "Yo no sé para lo que es, dicen que es para desarrollar una economía global. La verdad que no sé, pero cuando desbloqueo el móvil estoy poniendo ya la huella, o en internet tengo que aceptar muchas cosas... yo creo que lo prohíben porque esto del iris es algo nuevo todavía".

Fila de gente que espera a canjear sus criptomonedas por dinero. Jorge Martínez

Al lado de Alejandro, Mauricio, que hizo el mismo proceso, lamenta que no pueda incluso recibir el dinero porque erróneamente hizo caso a otra persona y convirtió las criptomonedas a dólares. "Me han dicho que no lo puedo cobrar, así que ahora me voy sin nada, al menos aquí". Por su parte, reconoce que algo extraño puede haber: "Cuando algo es gratis, hasta el Santo sospecha", pero, como el resto de personas que han dado ya sus datos, él también lo ha hecho porque necesita lo que él expresa como "dinero fácil". "Aquí todos estamos igual, no creo que todos los de esa cola sean millonarios", describe señalando a la gente que se acumula detrás de él. En su opinión, además, considera que con sus datos no van a poder hacer nada verdaderamente importante: "Qué van a querer de mí, si yo soy un don nadie".