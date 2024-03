Yolanda Díaz presiona al PSOE para que apoye incluir el derecho al aborto en la Constitución

Sumar intenta hacerse con la bandera del feminismo dentro del Gobierno a las puertas del 8 de marzo y en un momento en el que la formación está enormemente opacada. Este miércoles, la dirección de Sumar anunció que registrará en las próximas semanas en el Congreso una proposición de reforma constitucional con la que busca introducir en la Carta Magna la garantía del derecho al aborto, en la misma línea que lo ha hecho Francia esta misma semana. La reforma tiene muy escasas posibilidades de salir adelante, habida cuenta de la probable oposición del PP, pero sirve a Sumar para tratar de presionar al PSOE y sacar la cabeza tras varias semanas en segundo plano.

La coalición que lidera Yolanda Díaz hizo este anuncio con una puesta en escena digna de las grandes ocasiones: con la propia Díaz en la sala de prensa del Congreso junto a la portavoz parlamentaria, Aina Vidal, y una nutrida representación de una decena de diputadas del grupo. "Hay fuerzas que nos quieren arrebatar derechos que son básicos", denunció Vidal, que no obstante aseguró que son "millones" las mujeres que "los van a defender" y sostuvo que "Francia y sus mujeres" han "mostrado el camino" a seguir en España al haber incluido el derecho al aborto en la Constitución.

Incluir este derecho en la Carta Magna, no obstante, no es tan sencillo. Para empezar, Sumar no puede presentar la proposición de reforma en solitario, por lo que fuentes de la coalición explican que ya están en contacto con otros grupos parlamentarios —presumiblemente, los independentistas— para que sean dos las fuerzas proponentes, el mínimo que establece el reglamento del Congreso. Y ese es el requisito más sencillo: para que un cambio en la Constitución salga adelante necesita una mayoría reforzada de tres quintos tanto en la Cámara Baja como en el Senado.

Esa mayoría necesaria podría, incluso, ser aún más complicada de conseguir. Si se pretende garantizar el derecho al aborto como uno de los derechos fundamentales —con el mismo nivel de protección que la libertad de expresión o reunión, por ejemplo—, la mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional sería de dos tercios en ambas cámaras, que además deberían disolverse una vez aprobado el cambio para que, posteriormente, el Congreso y el Senado resultantes de las elecciones que se convocarían también ratificasen la reforma. Por último, el cambio debería someterse a referéndum antes de su entrada en vigor.

No obstante, la propuesta de blindar el aborto en la Constitución es para Sumar una forma de "abrir el debate", incluso aunque no salga adelante, en palabras de Vidal. Fuentes de Sumar explican que se ha trasladado la propuesta al PSOE, que no obstante ha mostrado enormes reservas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este miércoles que no está sobre su mesa la posibilidad de iniciar los trámites para seguir los pasos de Francia, y argumentó que "la Constitución es muy exigente a la hora de modificar derechos fundamentales y requiere unas condiciones que ahora mismo no se dan".

Además, incluso aunque el PSOE terminara cediendo a la presión de Sumar y cambiando de opinión, su participación —y la del resto de sus habituales aliados parlamentarios— no sería suficiente para sacar adelante la reforma constitucional. Para alcanzar el mínimo de apoyos que establece la ley haría falta ineludiblemente la participación del PP. Y parece muy complicado que los populares vayan a aceptar el blindaje de la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución, habida cuenta de la división interna que genera tradicionalmente este asunto en sus filas y de que, el año pasado, el PP ya votó en contra de la reforma de la ley del aborto.