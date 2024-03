Cuál es el árbol más extraño del mundo y dónde se encuentra

En los rincones de África oriental se esconde este tesoro botánico apenas conocido: la Karomia gigas, y es una especie muy singular. Como lo explican los expertos en la revista Meteored, la Karomia gigas pertenece a las plantas de la familia Lamiaceae, y se encuentra, aunque en muy pequeños grupos, en los bosques de Kenia y Tanzania. Su presencia es tan escasa que conservarlos hoy se convierte en un desafío.

Este árbol no solo es raro, sino que también es extremadamente escaso. No obstante, sus familiares no lo son tanto y pueden estar en la cocina de su casa: la Karomia gigas es de la familia de la menta (Lamiaceae) y entre sus parientes botánicos están el orégano, el romero y el tomillo.

A diferencia de estas hierbas culinarias, esta planta es alta, recta y puede alcanzar los 25 metros de altura y sus ramas pueden llegar a caer a 10 o 12 metros por encima del suelo. Además, su fisonomía es tan extraña y se le ve tan poco, que no cuenta con nombre común, solo su denominación científica.

El árbol más raro del mundo y que se dio por extinto

El mundo cuenta con más de 60 mil especies de árboles y entre todas estas, la Karomia gigas es una de las que se encuentra más amenazadas y más cercanas a la extinción. De hecho, durante más de 8 años se le dio por extinta.

Según lo cuenta Discover Share, el blog del Jardín Botánico de Missouri (EE. UU.), la especie Karomia gigas fue descubierta en 1977, cuando se encontró un árbol y un retoño joven de la misma especie en Kenia. Pero para 1985, ambos árboles habían sido talados.

Afortunadamente, se sacaron especímenes de herbario en 1977 y en 1980, y estos desempeñaron un papel fundamental en la identificación de nuevos especímenes, aunque las especies originales se hubieran perdido.

No obstante, durante casi una década se temió que la especie Karomia gigas estuviera extinta, hasta que en 1993 se encontró un solo árbol en el sureste de Tanzania, a unas 600 millas del sitio del descubrimiento original en Kenia. Y solo hasta 2011, los botánicos tanzanos descubrieron una segunda población a varios kilómetros de distancia.

Solo hay 19 ejemplares de este árbol en estado salvaje

Hablar de estado salvaje es hacer referencia a su estado natural, que en este caso quiere decir que se conservan en el lugar donde nacieron. Lo cual hace más rara aún a la Karomia gigas, ya que solo cuenta con 19 especies en el mundo nacidas en esta condición.

Su hábitat son los bosques costeros de África oriental (Somalia, Kenia, Tanzania y Mozambique), pero estos están en uno de los 35 "puntos calientes de biodiversidad" de todo el planeta.

Como lo aclara Discover Share, "un punto caliente de biodiversidad es una zona amenazada con un alto porcentaje de vida vegetal que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Y, aunque solo representan el 2,3% de la superficie terrestre, albergan más del 50% de la flora mundial".

El resto de Karomia gigas se encuentra en reservas forestales, pero estas reservas suelen estar rodeadas de explotaciones madereras y de carbón vegetal, que ejercen una presión extrema sobre su entorno.

Todo lo anterior ha llevado a que la Karomia gigas sea incluida en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especie amenazada y está clasificada en la lista como "En Peligro Crítico".

No obstante, su rareza ha impulsado esfuerzos de conservación tanto en su hábitat natural como en el extranjero. Y por ahora, sigue siendo el árbol más raro del mundo y una especie que aún se puede contemplar.