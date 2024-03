Cómo establecen los vínculos los gatos con sus cuidadores

Los gatos, esas criaturas que han compartido nuestros hogares desde tiempos inmemoriales y que se caracterizan por ser tan enigmáticos, han sido objeto de un estudio bastante revelador que busca desentrañar la complejidad de las relaciones o vínculos que establecen estos animales con quienes los cuidan.

El trabajo, titulado Mi Gato y Yo - un Análisis de las Percepciones de los Propietarios de Gatos sobre su Vínculo y Relación, estuvo liderado por investigadores de la Universidad de Lincoln, en Reino Unido, e involucró a casi 4.000 propietarios de gatos.

La investigación consistió en hacer un análisis profundo del comportamiento tanto de los felinos como de sus cuidadores, con el objetivo de arrojar luz sobre la naturaleza de sus interacciones y conexiones emocionales. Y se hizo a través de un cuestionario interactivo que debían contestar las personas.

Las relaciones entre el gato y su cuidador

El cuestionario buscaba recopilar información sobre diversos aspectos emocionales que podrían sustentar la relación entre gato y cuidador.

Con este fin, incluyeron elementos que arrojaran la siguiente información: percepción del gato sobre su dueño como una fuente de seguridad en el hogar, nivel de compromiso del dueño con el gato, su sensibilidad hacia las necesidades del felino y la consistencia de las interacciones entre ambos.

De acuerdo con los investigadores, el estudio se hizo porque, a pesar de la popularidad de los gatos como mascotas, existe poca comprensión sobre la naturaleza de los vínculos que forjan estos animales con los humanos.

Por esta razón, quisieron llenar ese vacío, identificando y caracterizando los diferentes tipos de relaciones que los gatos pueden establecer con sus dueños o cuidadores, y utilizaron teorías del apego humano y el apoyo social como marco conceptual.

En este sentido, el profesor Daniel Mills, especialista en comportamiento animal de la Universidad de Lincoln, señaló que "como ocurre con cualquier relación social compleja, el tipo de vínculo entre el gato y el dueño es producto de la dinámica entre ambos individuos involucrados, junto con ciertos rasgos de personalidad".

Como resultado, identificaron cinco tipos de vínculos o relaciones entre gatos y sus cuidadores.

Los 5 tipos de vínculos entre gatos y sus dueños

El estudio identificó las siguientes cinco formas distintas de relación entre los gatos y sus dueños.

1. Relación abierta

Es donde el dueño está involucrado emocionalmente, pero de manera ligera y el gato puede parecer distante. Y aunque manifiesta cierto cariño hacia su cuidador, el gato no desarrolla una relación de proximidad.

2. Asociación remota

Es cuando el comportamiento del felino parece amistoso, pero el dueño no lo percibe como un ser cercano o de la familia. Por esto, el gato se mantiene distante, no desarrolla confianza y por eso no percibe el ánimo de su cuidador ni si debe "mimarlo".

3. Relación casual

Se caracteriza por la falta de implicación emocional del dueño y por la capacidad del gato de establecer vínculos esporádicos con otras personas. En este caso, los gatos prefieren estar al aire libre y suelen visitar viviendas cercanas que consideran de su área territorial.

4. Amistad

Surge de un compromiso emocional mutuo donde el dueño ve al gato como un amigo o parte de la familia, y el gato muestra un comportamiento cariñoso y busca la cercanía del dueño.

5. Codependencia

Hay una buena relación entre ambas partes, pero, a diferencia del vínculo de amistad, en este caso el gato no se relaciona bien con otras personas, solo percibe a sus dueños como fuente de seguridad. Suele ser común en los gatos que viven en hogares unipersonales sin acceso al exterior.