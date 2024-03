Eugenio Fernández 'Capithecus': "Acariciar a un mono o un tigre no parece maltrato animal, pero lo es"

El tráfico ilegal de especies constituye una de las actividades criminales más lucrativas y devastadoras a nivel mundial, con un movimiento anual de entre 10.000 y 20.000 millones de euros, similar al del tráfico de armas y drogas, según datos de WWF.

España, por su ubicación geográfica y su papel como puente entre continentes, se ha convertido en la principal puerta de entrada a Europa para este comercio ilegal. La situación se ve agravada por la proliferación de vídeos en internet que muestran a especies salvajes como mascotas, creando una falsa imagen de domesticidad que alimenta la demanda de estos animales.

Eugenio Fernández Suárez, veterinario y divulgador con experiencia en el manejo de primates víctimas del tráfico ilegal y del mascotismo, lleva más de dos años utilizando sus redes sociales para combatir los vídeos virales que muestran interacciones con especies salvajes en cautividad. Su acercamiento al mundo de la fauna comenzó de manera gradual desde la infancia, y durante la formación universitaria su compromiso con la causa se consolidó a través de la fundación de la asociación Avafes Nacional (Asociación de Veterinarios para la Atención de la Fauna Exótica y Salvaje).

Inspirado en figuras destacadas como Jane Goodall y Rebeca Atencia, Eugenio se ha especializado en el bienestar de la fauna silvestre en cautividad y está muy comprometido con la divulgación a través de su cuenta de Instagram (@Capithecus): “Me ilusiona buscar maneras de comunicar en positivo y no siempre ir al ‘esto está mal’. Hay que intentar poner un poco de luz y calma entre tanta penumbra y ruido”.

¿A qué riesgos se exponen las especies que se viralizan como mascotas en las redes sociales?En general, las especies que se viralizan como mascotas en las redes sociales enfrentan graves riesgos para su bienestar. La cautividad suele limitar sus opciones para satisfacer sus necesidades básicas, especialmente en el caso del mascotismo, donde las regulaciones son escasas. Esto conduce a carencias sociales y problemas de bienestar a largo plazo en en animales sociales como primates, suricatas y psitácidas.



Además, la viralización de estos animales conlleva el riesgo de explotación con fines económicos. Se observa un aumento de cuentas que utilizan mascotas exóticas para obtener más seguidores, a menudo a través de publicidad, ventas o donaciones. En algunos casos, esto puede llevar a situaciones aún más problemáticas, como la adquisición de más animales salvajes para vídeos o provocaciones para obtener reacciones. Este problema se intensifica en la Deep Web, donde el mascotismo de primates se asocia con vídeos de tortura por encargo.



Las interacciones que parecen 'positivas' desde el punto de vista del animal en cautividad son especialmente preocupantes, ya que normalizan la explotación animal porque parecen estar habituados al contacto con humanos o troquelados, lo que se malinterpreta como 'domesticados'. ​Son las interacciones más peligrosas, ya que no parece que si un mono o un tigre se deje acariciar esté viviendo una situación de maltrato animal, ¿cierto?

¿Cómo afecta la legislación a la protección de especies silvestres y la prevención del mascotismo?Soy de los que piensan que está poco regulado, pero es porque actualmente los centros de acogida no tienen margen para absorber todas las incautaciones y animales con malos cuidados. Los que trabajamos en centros que acogen fauna cautiva sabemos que hay muchos animales en espera. Existen opciones interesantes sobre la mesa, como la del futuro listado positivo, que cuenta con apoyos y detractores.



Creo que no se puede negar que el principio de precaución planteado por los listados positivos debe imponerse. Otra cosa es que podamos debatir quién debe elaborar esos listados y bajo qué criterios. Deben representarse diferentes intereses y tener una perspectiva científico-técnica. También se puede implementar un listado positivo de manera incorrecta o brusca, lo cual es otro debate. Pero en sí, hablamos de seguir el principio de precaución que se sigue en otros sectores como la seguridad alimentaria o la aprobación de nuevos fármacos: la tenencia de especies debe aprobarse y estudiarse previamente, no permitirlo para ver qué sucede y actuar después.

¿En qué situación se encuentra España al respecto?Respecto a los centros, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de mascotismo y tráfico, existen centros de rescate pero también centros abiertos al público que cumplen la función de acogida. Aquí nos referimos a parques zoológicos acreditados para tal cometido. No hay un mal número, pero mi sensación es que no hay muchos incentivos para serlo, así que muchas veces nos encontramos con que los centros privados y visitables que acogen animales exóticos no tienen las mejores condiciones, y tal vez optan por acoger fauna exótica incautada porque es una forma sencilla de obtener animales. Tal vez la acogida de fauna incautada no debería ser voluntaria, y debería establecerse como una de las funciones de los parques zoológicos. O eso, o crear más centros públicos.

​

​Tristemente, no existen muchas entidades públicas que realicen esta labor. Y creo que gran parte de la sociedad no es consciente de que los zoológicos juegan un papel crucial en la acogida de estos animales, nos guste o no, junto a santuarios y centros de rescate de exóticos, por supuesto.

¿Qué impacto tiene entre la población el contenido viral con fauna?La evidencia científica indica que las imágenes de interacción entre humanos y animales salvajes transmiten la impresión de que estas especies no están en peligro y son aptas para ser mascotas, lo que disminuye las donaciones para su conservación. Esto se ha observado en felinos y primates, y se necesita investigar en otros grupos animales. La viralización de este contenido hace que tenga un impacto especialmente dañino, ya que ciertas imágenes llegan a muchos más seguidores que cualquier contenido educativo.

​

​Un ejemplo es el auge de las actividades de explotación de fauna silvestre, que han tenido un repunte, como por ejemplo la interacción con elefantes en el Sudeste Asiático; o el tráfico del loris perezoso, que se ha disparado debido a su aparición en vídeos como mascota.

¿Cómo podemos promover una cultura de respeto y conservación hacia la fauna silvestre?La respuesta es sencilla pero complicada de implementar: dejar de mostrar contenido de interacción con animales salvajes y en su lugar, enseñar animales en libertad realizando conductas naturales. No pasa nada si ignoramos el contenido de centros de rescate si tenemos dudas, pero al seguir estas directrices, apoyaremos contenidos en redes sociales que promuevan otra relación con los animales.

​

​En el mundo real, es importante seguir fomentando una conciencia crítica en la relación con los animales en general y en el turismo en particular. Debemos instaurar este principio de precaución al que hacíamos referencia con los listados positivos. ¿Dudas de si una actividad es ética? ¡No la hagas! Seguro que encuentras alternativas.

Me voy a repetir toda la entrevista: principio de precaución. Antes de compartir algo de lo que no estás seguro, no lo hagas.

¿Cómo podemos analizar críticamente un vídeo viral de un animal antes de compartirlo?Es complicado porque no todos tenemos que estar formados en conducta animal. Más allá de sospechar con contenidos con interacciones y lugares humanizados, una opción es ver si se están interrumpiendo conductas naturales, algo que nunca es bueno. Y cuál es el objetivo de esa interrupción. ¿Entretenimiento? ¿Beneficio personal? Cuidado. Y me voy a repetir toda la entrevista: principio de precaución. Antes de compartir algo de lo que no estás seguro, no lo hagas.

¿Son éticos y educativos los vídeos que muestran interacciones en centros de animales?¿El centro vende las interacciones con animales salvajes como un producto? (Experiencias de interacción, voluntariados de toca-toca, etc.) Pues probablemente estés tragando publicidad encubierta. Es una técnica muy usada actualmente, el ver a trabajadores o visitantes de ciertos centros haciéndose virales, para luego comprobar que el centro vende esa actividad.



Obviamente existen situaciones donde interactuamos con los animales salvajes por necesidad (crianza de huérfanos, entrenamientos médicos...). Creo que si estas situaciones se ponen en contexto pueden ser formas éticas y educativas de transmitir una labor, pero de nuevo me iría a recordar lo fácil que es descontextualizar y al principio de precaución.