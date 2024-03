Junts da por aprobada la ley de amnistía: "Al que no le guste, que se aguante"

Junts per Catalunya ya da por hecha la aprobación de la ley de amnistía, adelantándose así a la votación de la norma que se celebrará este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso.

En este sentido, el senador del partido independentista catalán, Josep Lluís Cleries, ha afirmado este miércoles durante su intervención en el Senado que tienen por delante una amnistía "muy importante" que sitúa a España y a Cataluña en un "momento clave".

"Estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación, y al que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto", ha asegurado Cleries. "Muchas veces yo me he tenido que aguantar cosas que no me han gustado, y estando aquí en Madrid muchísimas", ha añadido.

De esta forma, el senador catalán ha asegurado que "van por la amnistía y por la libertad" y que intentarán facilitar unos presupuestos sociales "al servicio de las personas".