Puente no descarta más ceses por el caso Koldo si hay más datos tras apartar al número dos de Puertos: "No me cierro a ello"

Un día después de anunciarse la destitución del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por haber mentido acerca de los vínculo con la red de Koldo García en la compra de mascarillas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que "en este momento" mantiene la confianza en sus altos cargos, pero tampoco ha descargado que pueda haber otros ceses si llega a tener más información que lo aconseje. "No me cierro a ello", ha dicho.

"En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ello, procederemos a cesarla", ha afirmado el ministro a su llegada a una jornada sobre movilidad sostenible organizado por Prensa Ibérica. "No vamos a cesar a personas sin justificación. Por tanto, estamos a la espera de tener la suficiente información e iremos tomando las decisiones que correspondan en cada momento".

Este miércoles se ha hecho efectivo el cese de Sánchez Manzanares, después de que quedara comprobado que mintió a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria cuando aseguró -mediante un escrito que puso a firmar al presidente de Puertos- que en la compra de mascarillas que hizo esta empresa por 20 millones de euros -una de las transacciones con la empresa Soluciones de Gestión que están en el centro de la trama que investiga la Audiencia Nacional- no había mediado el comisionista Víctor de Aldama. Un correo enviado a otro de los implicados, Íñigo Rotaeche, constata que no fue así.

Esta es la razón por la que Puente ha explicado este miércoles la destitución de Sánchez Manzanares, que no tiene que ver con la auditoría que anunció la semana pasada sobre los dos contratos de compras de mascarillas en el centro de la investigación, de Puertos del Estado y de Adif, y de la que este miércoles ha dicho no saber nada todavía.

"Nosotros no prejuzgamos la implicación que pueda tener [en la trama presuntamente corrupta]. Se le ha cesado muy concretamente porque en respuesta a la ONIF no es honesto con los hechos que han sucedido y cuando he tenido conocimiento de esto hemos procedido al cese", ha aclarado Puente, que ha insistido en que "no prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación o se le haga responsable o culpable de nada". "A nuestro juicio, ha tenido un comportamiento que que nos ha hecho perder la confianza".

La destitución de Sánchez Manzanares supone la primera salida del Ministerio de Transportes de una persona que, sin estar imputada en el caso Koldo ni haber sido llamada a declarar ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, ha tenido alguna relación con los comisionistas de la empresa Sociedad de Gestión. Tampoco están imputados otros altos cargos del ministerio que, sin embargo, han aparecido en la investigación policial por sus contactos con Koldo García, también en la ya célebre marisquería La Chalana. Se trata del subsecretario de Transportes y del presidente de Adif, cuyas fotografías en ese establecimiento con el exasesor de Ábalos constan en el sumario.

Según ha reiterado este miércoles, Puente mantiene su confianza en ellos y el resto de altos cargos mientras no tenga motivos para no tenerla. "Si no confiara no estarían en el Ministerio", ha dicho. "No tengo en mente ningún otro cese, analizaremos la información, iremos arrojando luz sobre lo que sucedió y tomaremos decisiones", ha añadido Puente, que ha dejado claro también que no pone la mano en el fuego por sus colaboradores. "Ya he dicho muchas veces que en el fuego solo pongo la mano por mí, nada más".

No se puede despedir al hermano de Koldo

La situación laboral que está más clara es la de Joseba García, hermano de Koldo García, imputado y a quien el juez dejó en libertad sin medidas cautelares tras prestar declaración, que sigue trabajando en la brigada de limpieza de Emfersa, una empresa adscrita a Adif. Tras conocer su implicación, Puente encargó un informe que concluye que no es posible rescindir el contrato por su presunta relación con una trama que no tiene relación con su trabajo.

"Los hechos que se le imputan no tienen nada que ver con la tarea que realiza, el informe es categórico, no hay causa de despido y no podemos despedir".