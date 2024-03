Trump ataca a Biden y defiende su mandato tras arrasar en las primarias republicanas del 'supermartes'

La revancha de Donald Trump contra Joe Biden cada vez está más cerca y el magnate ya apunta sus dardos contra Biden. Tras arrasar en las primarias del Partido Republicano celebradas durante la jornada conocida como 'supermartes', en la que quince estados y un territorio han organizado sus votaciones, ha empezado a defender su gestión.

"Esta ha sido una noche increíble. Ha sido un periodo increíble en la historia de nuestro país", ha declarado el exmandatario, que ha aprovechado la ocasión para sostener que Biden "es el peor presidente de la historia" del país, mencionando la invasión rusa de Ucrania, el ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a Israel y la presencia de milicias proiraníes en Oriente Próximo, que han realizado varios ataques en los últimos meses, en especial el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

En este sentido, ha afirmado que si hubiera estado en el poder "Rusia no habría atacado Ucrania, Israel no habría sido atacado, Irán no tenía dinero, (...) ni siquiera para Hezbolá", mientras que "no había inflación", que "está destruyendo a la clase trabajadora". Además, ha criticado la gestión de Biden en la frontera, donde las autoridades federales están enfrentadas políticamente con el gobernador de Texas, Greg Abbott, por el control migratorio.

"Quieren fronteras abiertas y las fronteras abiertas van a destruir el país. Necesitamos fronteras y necesitamos unas elecciones libres y justas", ha declarado antes de anunciar que si llega a ocupar la Presidencia cerrará la frontera y hará que "el país sea más grande que nunca": "Ganaremos estas elecciones porque no tenemos otra opción".

Por otro lado, Trump ha aseverado que su Administración "se llevaba bien con muchos países", como Corea del Norte o China, hasta que llegó el covid-19, que surgió en la ciudad china de Wuhan. También ha señalado que, entonces, Estados Unidos "no tuvo guerras" y que él las detuvo, "derrotando a Estado Islámico en cuatro semanas" y ha criticado "la terrible retirada" de las tropas estadounidenses de Afganistán.

El magnate, que ha realizado una conferencia de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, ha reconocido que Estados Unidos es "un país muy dividido", al igual que el Partido Republicano, y ha prometido unificar a ambos "muy pronto", si bien se espera que no obtendrá esta noche los delegados necesarios para asegurar su nominación a la Casa Blanca, pero su equipo de campaña espera que la victoria obligue a su única rival republicana, Nikki Haley, a abandonar la carrera.

Trump, claro favorito del Partido Republicano, se ha hecho con la victoria en más de una decena de estados en unas votaciones en las que se enfrentaba únicamente a Haley, ya que el resto de republicanos que se registraron como aspirantes han ido dejando la carrera debido a la gran diferencia porcentual respecto al magnate.