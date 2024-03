Mascort plantea en el Parlament una renta básica agraria para jóvenes y pequeños productores

El conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, ha planteado este martes en el pleno monográfico sobre agricultura que se celebra en el Parlament la posibilidad de establecer una renta básica agraria "con especial prioridad para los jóvenes y las pequeñas explotaciones ganaderas" que les permita asegurar su seguridad.

Mascort ha señalado que es necesario "empezar a plantear situaciones diferentes, acciones diferentes" respecto al sector de la agricultura.

Asimismo, ha planteado también la posibilidad de crear un sistema de seguros agrarios propio de Cataluña que dé cobertura a "las diferentes circunstancias" porque, a su juicio, Agroseguro acaba no funcionando.

Ha pedido realizar "un debate profundo y sereno" con el sector de la agricultura, que ha calificado de imprescindible. Mascort ha sostenido que las protestas del sector "no sólo son comprensibles, sino que también son legítimas" y ha afirmado que el sector primario, a su juicio, lo está pasando mal y desde el primer día la Generalitat se ha hecho suyas sus reivindicaciones.

Aragonès se compromete a "cumplirlo todo"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha comprometido este martes con los agricultores a "prometer poco y cumplirlo todo" en el pleno monográfico sobre el sector que se celebra en el Parlament.

"Es mi compromiso", ha subrayado en su intervención en el pleno, que espera que sirva para lograr amplios acuerdos que permitan el reconocimiento de la importancia del sector primario en la sociedad y que puedan ganarse la vida.

Según Aragonès, se debe afrontar este debate siendo conscientes de que el campo no es un sector homogéneo en Catalunya, por lo que considera que no se puede reducir a soluciones simples, y también ha pedido tener en cuenta que hay aspectos que no están en manos del Govern. Así, ha asegurado que al Govern le toca gestionar pero que la mesa donde se decide "buena parte de como se aplica la Política Agraria Común (PAC) está en el Ministerio".

Luchar por los cambios

"Esto no significa que nos tengamos que desentender de estos aspectos. Lo que esté en nuestras manos tenemos que trabajar para mejorarlo, y lo que no esté en nuestras manos, luchar para que se produzcan estos cambios", ha añadido.

A su juicio, es necesario afrontar como la Política Agraria Común (PAC) puede adaptarse y tener presente la realidad de la agricultura y ganadería mediterránea, abordar la reversión de los efectos negativos de los acuerdos comerciales con países terceros así como aspectos de definición de como se aplica la PAC.

Pese a reivindicar los acuerdos alcanzados hasta el momento con el sector desde el inicio de la legislatura y tras las movilizaciones del colectivo de las últimas semanas, ha destacado que deben ir "más allá".

Por ello, ve imprescindible la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, y para ello trasladó una propuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque considera que es "insuficiente para evitar la situación de una producción bajo coste que obliga a la concentración, especialmente, del sector de la producción de la distribución alimentaria.

Además, defiende la necesidad de simplificar y reducir las cargas administrativas del sector y que lo que se exija a los agricultores catalanes "se exija también a los productos que vienen de fuera de la UE, de otros países".

Cambio climático y sequía

El presidente de la Generalitat también se ha referido al cambio climático y a la sequía, destacando que la llegada de fenómenos adversos y la falta de agua les ha afectado en primer lugar. "Hay que dar una nueva orientación, gestión y percepción para entender que agricultura y lucha contra el cambio climático no son dos cuestiones y ámbitos incompatibles, sino que son necesarios y complementarios", ha zanjado.

Los agricultores critican la "mala gestión" pública

Representantes de cuatro entidades representantes de los agricultores catalanes han tenido la oportunidad de intervenir en el pleno, donde han criticado el exceso de burocracia en el sector, han alertado de la falta de relevo generacional y han afeado la "mala gestión pública", en el marco del pleno monográfico para abordar la situación de la agricultura.

Por orden de intervención, han hablado ante la Cámara catalana la representante de Plataforma Pagesa, Imma Puigcorbé; el presidente de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Ramon Sarroca; el presidente de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Joan Carles Massot, y el coordinador de Unió de Pagesos, Joan Caball. En sus intervenciones, también han reprochado el incremento de los costes de producción en los últimos años, y han acusado a la Administración no hacer políticas pensando en el sector primerio.

Piden que se les escuche

Puigcorbé ha criticado las políticas "nefastas" que han llevado, a su juicio, a los agricultores catalanes a la cuerda floja tras décadas de mala gestión y ha asegurado que están hartos de macroproyectos y de burocracia. Ha lamentado el "ataque frontal" que supone para ellos la Agència Catalana de la Natura y ha recordado que a su profesión hay que "amarla, escucharla y tenerla en cuenta".

Entre sus peticiones, está la reestructuración de organismos como la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para que los agricultores tengan peso y representatividad, ya que consideran que no se ha hecho lo necesario para gestionar la crisis de la sequía.

En este sentido, Sarroca se ha quejado de que se haya "querido culpabilizar" y criminalizar a su sector por la gestión del agua y ha reivindicado el trabajo para paliar la falta de relevo generacional.

"Si queréis un país con soberanía alimentaria, tenéis que poneros las pilas", ha añadido.

Rechazan pedir dimisiones

Massot ha dicho que espera que este monográfico sirva para marcar el camino de la agricultura para los próximos 5 años, y ha defendido que en Catalunya hace falta un "modelo de apoyo exclusivo e indispensable a la agricultura profesional".

Asimismo, ha reclamado que "no es momento de pedir pasos a un lado ni dimisiones", sino que ha instado a los políticos a afrontar la situación del sector mediante las propuestas que han presentado las asociaciones este martes para lograr, según la Jarc, un cambio real.

Por su parte, Caball ha defendido que en Catalunya se garantice la igualdad en el mercado agroalimentario, y ha pedido "adaptar la normativa" al territorio. También ha reclamado "una estrategia para defender el modelo mayoritario de la agricultura familiar".

Batet (Junts) reclama un cambio de rumbo

Durante su intervención en el pleno, el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha pedido al Govern un "cambio de rumbo". "Se necesita un punto de inflexión". Ha interpelado al Conseller Mascort: "Lleva ocho años en el departamento como conseller o secretario general, y es evidente que algo no funciona", ha sostenido en su intervención inicial en la Cámara.

Así, ha reclamado que el pleno sirva "para aportar soluciones a los agravios" que sufre el colectivo como, a su juicio, un exceso de burocracia y fiscalización, los costes de venta, la competencia desleal, los problemas de las plagas de fauna y las dificultades para garantizar el relevo generacional.

El PSC acusa al Govern de no estar a la altura

La diputada del PSC en el Parlament Rosa Maria Ibarra ha acusado al Govern de no haber estado a la altura de las reivindicaciones de los agricultores catalanes: "Ha ido tarde y mal. No ha sido hasta que los cortes de carreteras y las manifestaciones se han alargado que han querido encontrar soluciones o buscarlas".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado que la agricultura es un sector de máxima importancia estratégica para Catalunya, ha apostado por la sostenibilidad, pero sin que sea a costa de la viabilidad económica del sector, y ha lamentado que hay "un sentimiento extendido y no exclusivo del sector de la agricultura de menosprecio".

Illa ha sostenido que hay ámbitos que son competencia de la UE, pero también del Gobierno central y de la Generalitat, y ha añadido: "Si se trata de ser constructivos, cuenten con nosotros. Para fotos, para pesca precipitada en el mercado preelectoral y demás cosas del estilo, olvídense de mi grupo".

Los comunes reclaman un "pacto de país"

El diputado de los Comuns en el Parlament Enric Bàrcena ha reclamado un "pacto de país" para declarar como sector estratégico la agricultura y la ganadería, y ha defendido que se base en una alianza entre el campo y la ciudad, productores y consumidores. Ha pedido que este debate sea provechoso y "no caiga ni en el oportunismo ni sea efímero", sino que finalice con un compromiso con el sector y con respuestas a corto, medio y largo plazo.

Bàrcena ha apostado por "actuar ante la especulación en el sector por parte de las grandes empresas nacionales y multinacionales", ya que considera que explotan al pequeño productor y repercuten en las garantías de acceso a una alimentación saludable, ha dicho textualmente. Ha señalado que el principal reto del sector es hacerse viable ante el cambio climático: "En Catalunya no pueden seguir creciendo los regadíos", ha afirmado el diputado, que ha reclamado mejoras en la eficiencia de los regadíos.

Ha criticado PP, PSC y Cs votaran en el Parlamento Europeo a favor de "abrir los mercados" con tratados como Mercosur, mientras que Comuns, ERC y Junts votaron en contra y Vox se abstuvo, y ha lamentado que ocurriese "lo mismo con la Política Agraria Común (PAC)".