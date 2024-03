El PP acusa al PSOE de actuar "siempre" con "mordidas, mariscadas y lujos" y este replica que pagaron su sede de Génova en negro

El Senado ha asistido a una de las sesiones más broncas de la actual legislatura. Casi dos semanas después de que saliera a la luz la supuesta trama de corrupción del caso Koldo, los populares han hecho del pleno de la Cámara Alta un calvario para el PSOE sobre el que gira toda la trama. Como ya ocurrió la semana pasada en el Congreso, el Gobierno se ha defendido de cada una de las preguntas adoptando la fórmula del 'y tú más'. Sin embargo, esta vez, tanto los socialistas como los populares han subido de tono de sus intervenciones y acusaciones.

"El modus operandi del PSOE es siempre el mismo: comisiones ilegales, coches de lujo, mariscadas y prostitución", ha lanzado la portavoz popular, Alicia García. Mientras que la vicepresidenta María Jesús Montero ha replicado que el PP pagó su actual sede de Génova con "dinero negro". También, la socialista ha sembrado dudas sobre la implicación del primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en otras mordidas de contratos de mascarillas, pese a que ambos casos estén cerrados.

Los populares han lanzado hasta cinco preguntas y una interpelación directa al Gobierno sobre su implicación en esta trama. El PSOE ha asegurado en cada una de ellas que "los contratos fueron legales y los procedimientos correctos". Al PP no le ha bastado la respuesta de la ministra Montero: no solo le han acusado a ella de conocer y tapar la supuesta trama de mordidas, sino que también han tildado al presidente Pedro Sánchez de "gran encubridor" de esta y le ha aconsejado "encender la luz" en lugar del "ventilador que solo esparce mentiras".

Así, del mismo modo que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destituido al alto cargo de Puertos del Estado que ocultó el vínculo con el caso Koldo, la portavoz del PP ha pedido a la ministra de Hacienda que tome decisiones. "¿Qué medidas adoptó cuando usted lo conoció?", le ha preguntado García. A lo que Montero le ha repreguntado si ella, como exconsejera de Castilla y León, va a dimitir por el caso Perla Negra que se está investigando ahora en Valladolid. Es decir, más allá de insistir en que la legalidad de los contratos de las mascarillas, el Gobierno ha ejercido de oposición hacia la oposición, como le ha reprochado el popular José Antonio Monago.

El tono ha ido in crescendo a lo largo de la tarde. "Sánchez es un presidente que está extorsionado por el independentismo y acorralado por la corrupción", dicen los populares, que han puesto el inicio de la trama en un coche Peugeot que olía a "chorizo y a fruta". Los socialistas han dejado otras frases como que "hoy Feijóo se sienta en un despacho pagado por dinero negro", si "saben quién es el tal Alberto que sale como mediador en el sumario" o que no van a aceptar "ninguna lección del PP que no ha hecho nada por esclarecer los casos propios que provocaron la dimisión de Pablo Casado".

La ministra de Sanidad, Mónica García -de Sumar-, ha pedido sustituir el 'y tú más' por el "nunca más" a la corrupción, aunque solo ha hecho referencia expresa a la del PP. Como exportavoz de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, se ha mostrado sorprendida por que el ahora senador y exconsejero Enrique Ruiz Escudero le pida cuentas sobre un ministerio del que no formaba parte en pandemia mientras su consejería "formó parte del contrato por el cual el hermano de Ayuso se llevó una mordida". "Me pregunta por cosas por las que usted tendría que haber dimitido", ha insistido la ministra.