Bolaños asegura que la ley de amnistía llegará "pronto" al Senado y pide a la Cámara "apuntarse a la reconciliación"

Este martes han llegado nuevas señales del buen rumbo de la negociación de la amnistía, esta vez en boca del ministro de Justicia, Félix Bolaños, hombre clave en las conversaciones. Desde la Comisión Constitucional del Senado, Bolaños se ha mostrado "convencido" de que la ley de amnistía llegará "pronto" a la Cámara Alta y ha pedido a los senadores que apoyen la norma.

"Quiero hablar de restaurar la convivencia que tan dañada se vio en España hace unos años, particularmente en Cataluña", ha anunciado el ministro tras dedicar el arranque de su primera intervención al "diálogo, espíritu de la Constitución". El titular de Justicia ha recordado que en 2018 el PSOE llegó al Gobierno y heredó "un conflicto político y territorial severo que había generado una tensión insoportable".

Al hilo, ha destacado "el papel fundamental" que tuvo la Cámara Baja en aquel momento e indicado que "ahora también el Senado ha de tener un papel fundamental en la solución de esta etapa del conflicto en Cataluña". En definitiva, ha subrayado que la Cámara Alta debe "apuntarse a la reconciliación y no anclarse en el enfrentamiento y el conflicto".

Para hacer este llamado, el ministro se ha apoyado en el borrador de la Comisión de Venecia que, según se supo hace días, avala la legitimidad del propósito de la proposición de ley de amnistía pese a criticar la tramitación por la vía de urgencia. "Como bien ha dicho la comisión, lo que pasa en España es que estamos intentando alcanzar la reconciliación política y social en nuestro país", ha presumido el ministro.

Según ha relatado, el informe de la Comisión de Venecia recuerda "que no hay país que no permita la amnistía", "que los países que no tienen una previsión constitucional sobre la amnistía también las aprueban" y que la medida de gracia es "una herramienta política y constitucional útil y necesaria para la reconciliación".

Más tarde, el ministro ha ironizado al agradecer al PP, que fue quien pidió el análisis de la comisión, por "pedir un informe en el que se dice con toda claridad que ningún país no permite las amnistías". "El informe dice lo que decimos en el Gobierno y en el Partido Socialista: que la amnistía va a servir para que nuestro país sea mejor, que es una herramienta constitucional y útil para solucionar un conflicto político".

Ataques al PP por "manchar" el nombre de Armengol

Félix Bolaños ha aprovechado también su comparecencia en el Senado para respaldar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, diana de una ofensiva del Partido Popular a raíz del caso Koldo. La que ahora es tercera autoridad del Estado, en 2020 presidía el Gobierno de Baleares, que pagó 3,7 millones de euros a la empresa de la trama corrupta a cambio de mascarillas. Este fue el precio acordado por el cargamento de mascarillas FFP2, y sin embargo Baleares recibió mascarillas quirúrgicas y tardó tres años en reclamar una compensación económica por ello.

Esto ha motivado que el PP registrase este lunes una petición para la dimisión de Armengol como presidenta del Congreso, pero ni ella ni su partido parecen dispuestos a atender a las exigencias de la oposición. En la misma mañana en la que la expresidenta balear se ha negado a dimitir, Bolaños ha acusado al Partido Popular de "manchar injustamente" el nombre de su compañera. "Me repugna que se manche el nombre de personas que son honradas", ha dicho, "dejemos trabajar a la Justicia".

Alegría también ve "cerca" el acuerdo

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha indicado este martes que el acuerdo para la amnistía está "cerca". "Voy a ser prudente, pero el acuerdo está cerca. Más allá de las conversaciones que corresponden a los diferentes grupos esta ley entró impecable y va a salir impecable, constitucional, conforme al dicho europeo y con el objetivo de mejorar la convivencia", ha afirmado Alegría.

No obstante, la ministra portavoz también ha señalado que "nada está acordado hasta que todo esté acordado", sin dejar de lado el optimismo de cara a un pacto que se debe alcanzar antes de que se reúna la Comisión de Justicia del Congreso a las 11.00 horas del jueves.

Por otro lado, Alegría ha asegurado que el Ejecutivo sigue trabajando de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno trabaja "desde el primer minuto" con el objetivo de "desplegar su proyecto de país", ha acotado la portavoz.